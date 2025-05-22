打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

开放合作 抢抓机遇

中新互联互通项目稳步推进

本报记者  刘新吾
2025年05月22日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　长江与嘉陵江交汇处，重庆来福士广场如“朝天扬帆”巍然矗立。这座由新加坡凯德集团投资240亿元打造的地标性综合商业体，总建筑面积达112万平方米，涵盖商务办公、商业、住宅等众多业态，汇聚星展银行、叶水福供应链公司、马士基航运等50余家外资企业。

　　作为新加坡在中国投资金额最大的单体项目，来福士项目是中新（重庆）战略性互联互通示范项目的生动注脚。自2015年11月启动以来，重庆与新加坡聚焦金融服务、航空产业、交通物流、信息通信四大领域，携手打造了西部陆海新通道、跨境投融资通道、国际数据通道等一批标志性成果，为内陆开放注入澎湃动能。

　　中新跨境投融资通道成为中西部企业“走出去”的重要桥梁。砂之船不动产投资信托在新交所上市，募资约20亿元，开创亚洲奥特莱斯房地产投资信托基金先河；新加坡ICHAM资产管理公司在渝落地中西部首只合格境内有限合伙人试点基金，推动跨境投资双向流动。截至2024年底，中新互联互通项目跨境融资累计金额达213亿美元。

　　在中新合作带动下，西部陆海新通道取得瞩目成就。双方通过开展各项国际贸易合作，让通关与监管数据等实现共享，报关数据复用试点累计申报1253票。新加坡龙头企业与重庆物流企业深度合作，北部湾港集装箱航线已达76条，西部陆海新通道通达全球127个国家和地区的555个港口。贸易畅通、资金融通和民心相通也在持续推进。

　　中新合作在多个领域开花结果：国际互联网数据专用通道为多个行业提供高效通信保障；农业合作计划推动多个农特产品出口，实现肉类加工产品出口新加坡“零”的突破；机场商业合作项目提升了机场商业品牌效应和国际化水平，并成功复制推广；重庆中新肿瘤医院等项目为市民提供高端医疗服务；人文交流活动增进了民众互信，渝新航线客运量大幅增长……

　　下一步，中新双方将围绕重庆奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽“两大定位”，抢抓数字化、绿色化发展新机遇，稳步推进重点项目落地见效：重庆枢纽港产业园将探索构建物流业、服务业、制造业相互融合的枢纽经济体系；位于璧山区的重庆生命科技城抢抓西部陆海新通道建设机遇，与新加坡等国家优势企业构建跨境合作“朋友圈”，着力构筑从教育、研发、孵化到制造的生命健康产业创新链条和集医疗保健、康养休闲为一体的智慧健康管理服务链条。

　　“我们还将以中新互联互通项目为载体，积极推动开展第三方市场合作，对接高标准国际规则，探索制度型开放创新，将中新互联互通项目打造成共建‘一带一路’倡议的开放探索实践平台。”重庆市商务委员会负责人表示。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局等八部门印发《支持小微企业融资的若干措施》
　　人民网北京5月21日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局网站消息，为做好普惠金融大文章，进一步改善小微企业、个体工商户融资状况，金融监管总局、中国人民银行、中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、税务总局、市场监管总局近日联合印发了《支持小微企业融资的若干措施》（以下简称《若干措施》）。 《若干措施》着重发挥监管、货币、财税、产业等各项政策合力，从增加融资供给、降低综合融资成本、提高融资效率、提高支持精准性、落实监管政策、强化风险管理、完善政策保障、做好组织实施等8个方面，提出23项工作措施。…
国际大坝委员会第28届大会在成都开幕
　　人民网成都5月21日电 （欧阳易佳）5月21日，以“共同的挑战、共享的未来、更好的大坝”为主题的国际大坝委员会第28届大会在成都开幕。 水利部党组书记、部长李国英表示，中国是世界上河流最多、水情最复杂、治水任务最繁重的国家。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部