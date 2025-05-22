开放合作 抢抓机遇

本报记者 刘新吾

长江与嘉陵江交汇处，重庆来福士广场如“朝天扬帆”巍然矗立。这座由新加坡凯德集团投资240亿元打造的地标性综合商业体，总建筑面积达112万平方米，涵盖商务办公、商业、住宅等众多业态，汇聚星展银行、叶水福供应链公司、马士基航运等50余家外资企业。

作为新加坡在中国投资金额最大的单体项目，来福士项目是中新（重庆）战略性互联互通示范项目的生动注脚。自2015年11月启动以来，重庆与新加坡聚焦金融服务、航空产业、交通物流、信息通信四大领域，携手打造了西部陆海新通道、跨境投融资通道、国际数据通道等一批标志性成果，为内陆开放注入澎湃动能。

中新跨境投融资通道成为中西部企业“走出去”的重要桥梁。砂之船不动产投资信托在新交所上市，募资约20亿元，开创亚洲奥特莱斯房地产投资信托基金先河；新加坡ICHAM资产管理公司在渝落地中西部首只合格境内有限合伙人试点基金，推动跨境投资双向流动。截至2024年底，中新互联互通项目跨境融资累计金额达213亿美元。

在中新合作带动下，西部陆海新通道取得瞩目成就。双方通过开展各项国际贸易合作，让通关与监管数据等实现共享，报关数据复用试点累计申报1253票。新加坡龙头企业与重庆物流企业深度合作，北部湾港集装箱航线已达76条，西部陆海新通道通达全球127个国家和地区的555个港口。贸易畅通、资金融通和民心相通也在持续推进。

中新合作在多个领域开花结果：国际互联网数据专用通道为多个行业提供高效通信保障；农业合作计划推动多个农特产品出口，实现肉类加工产品出口新加坡“零”的突破；机场商业合作项目提升了机场商业品牌效应和国际化水平，并成功复制推广；重庆中新肿瘤医院等项目为市民提供高端医疗服务；人文交流活动增进了民众互信，渝新航线客运量大幅增长……

下一步，中新双方将围绕重庆奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽“两大定位”，抢抓数字化、绿色化发展新机遇，稳步推进重点项目落地见效：重庆枢纽港产业园将探索构建物流业、服务业、制造业相互融合的枢纽经济体系；位于璧山区的重庆生命科技城抢抓西部陆海新通道建设机遇，与新加坡等国家优势企业构建跨境合作“朋友圈”，着力构筑从教育、研发、孵化到制造的生命健康产业创新链条和集医疗保健、康养休闲为一体的智慧健康管理服务链条。

“我们还将以中新互联互通项目为载体，积极推动开展第三方市场合作，对接高标准国际规则，探索制度型开放创新，将中新互联互通项目打造成共建‘一带一路’倡议的开放探索实践平台。”重庆市商务委员会负责人表示。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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