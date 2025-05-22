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集聚资源 创新场景

全力建设国际消费中心城市

本报记者  姜  峰
2025年05月22日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　重庆通过集聚优质消费资源、创新消费场景、推动产业融合等举措，全力建设国际消费中心城市，让城市消费活力持续释放，城市名片愈发闪亮。

　　“渝货精品”加速开拓新消费市场，本土品牌走向全国乃至世界，以涪陵榨菜、陈昌银麻花等为代表的特色商品受到更多消费者欢迎。会展经济蓬勃发展，智博会、西洽会等重点展会影响力不断提升，成为全市现代服务业的支柱产业和经济增长引擎。

　　创新消费场景是重庆打造国际消费中心城市的一大亮点。“洞穴经济”“步道经济”“云端经济”等特色消费新场景不断涌现。遍布城市的防空洞经改造升级，变为火锅店、酒吧、书店等洞穴消费新场景，每年吸引上百万游客前来打卡。渝中区持续打造“云端天台”名片，推出20余个天台项目，引入空中餐酒吧、天际泳池等，形成独特的云端商业风景线。

　　此外，“文化+消费”“艺术+消费”“旅游+消费”等多样化消费业态融合发展，为城市商业注入新活力。北仓文创街区的夜间集市以文艺为主题，吸引青年感受悠闲与宁静；大渡口区以音乐为纽带，融合文化、旅游、消费等多重元素，推出“花花好市”心湖音乐集市，众多市民前来体验。

　　产业融合发展为消费提供了强大支撑。火锅作为重庆的“美食名片”，已实现全产业链发展。3.2万家火锅店遍布全市，全产业链产值达3000亿元。汽车产业同样表现亮眼。去年，赛力斯新能源汽车销量达42.7万辆，同比增长182.8%。

　　在提升消费环境方面，重庆也下足功夫。推进重点商圈数字化转型，成功创建全国示范智慧商圈1个、示范智慧商店2个；支持购物中心等利用物联网等技术优化消费场景，打造市级示范智慧菜市场14个，推动农贸市场和菜市场进行智慧化改造；培育线上智慧赋能消费新业态，实施电商直播带货专项工程。如今的重庆，国际范与巴渝味交融，消费活力迸发。重庆市商务委员会相关负责人介绍，下一步，重庆将继续朝着国际消费中心城市的目标大步迈进，不断提升城市的影响力和吸引力，为经济高质量发展注入强劲动力。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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