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我国新增三项全球重要农业文化遗产 数量继续保持世界首位

2025年05月22日08:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，甘肃皋兰什川古梨园系统、浙江德清淡水珍珠复合养殖系统和福建福鼎白茶文化系统三项遗产系统顺利通过专家评审，正式被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。截至目前，我国全球重要农业文化遗产增至25项，数量继续保持世界首位。

专家介绍，这是继2023年河北宽城传统板栗栽培系统、安徽铜陵白姜种植系统和浙江仙居古杨梅群复合种养系统，被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产后，我国农业文化遗产迎来的再次扩容。

据介绍，甘肃皋兰什川古梨园系统位于甘肃省兰州市皋兰县什川镇。当地先民在漫长的梨园生产管理中，创造并世代传承了“天把式”高空作业和高杆吊枝等独特农作法，掸花震虫和烟汁杀虫等绿色植保措施，复合种养、以水带肥等生态庭院模式，以及土窖贮藏的传统保鲜方式。

德清淡水珍珠复合养殖系统位于浙江省德清县，是以鱼、蚌之间基于自然的互利共生原理为基础，以发源于本地的附壳珍珠养殖技术为核心，逐渐演化并形成的涵盖蚌、鱼、浮游动物、底栖动物和水生植物等丰富的水生生物资源的复合养殖系统。

福建福鼎白茶文化系统位于福建省福鼎市，当地独特的地理位置、气候条件和悠久历史孕育了特有的茶树品种和制茶技艺，以及深厚的文化内涵。系统内包括国家级良种福鼎大白茶、福鼎大毫茶和当地菜茶群体种等，保留了传统的有性繁殖方式。茶园生态种植模式和立体景观提升了资源利用和病虫害防治效率。

农耕文明是中华文明的根基，而农业文化遗产则是这一根基的活态见证。根据定义，全球重要农业文化遗产是农村与其所处环境长期协同进化和动态适应下所形成的独特土地利用系统和农业景观，丰富的生物多样性既可以满足当地经济社会发展的需要，也有利于促进区域可持续发展。

“下一步，还要继续创新农业文化遗产保护与利用机制，探索农文旅融合发展，使其成为全面推进乡村振兴的重要载体，让农业文化遗产真正活起来、火起来。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王连香、吕骞)
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