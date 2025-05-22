打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国际水利与环境工程学会主席菲利普·顾博维尔：黄河流域治理实践与联合国可持续发展目标契合

欧阳易佳
2025年05月22日08:45 | 来源：人民网
小字号

日前，国际水利与环境工程学会主席菲利普·顾博维尔接受采访时表示，黄河流域作为中华文明的重要发祥地，其水资源治理承载着特殊的历史使命。中国在黄河流域综合管理中，构建了以人类福祉为核心诉求，同时统筹自然生态保护、工农业生产需求的多维治理体系。其治理实践所蕴含的多目标协同理念，与联合国可持续发展目标契合，是国际上提倡的水资源管理的最佳实践之一。

“黄河流域在中国是一个特殊的地方，因为这里是中华文明的摇篮。”菲利普·顾博维尔认为，黄河流域水资源管理始终是流域治理的核心命题。如何构建科学的水资源管理体系，既关乎流域生态安全，更承载着维系文明传承的历史使命。

“中国的水利工程质量证明了它能够开发出一套非常复杂的系统，用于在黄河沿岸的不同地区分配适当的水量。多年来，中国的工程师们已经开发出了一套系统，可以在不同地区和不同水量之间实现平衡。”菲利普·顾博维尔说，“现在，我们正进入一个更具挑战性的阶段，不同用途之间的竞争更加激烈，我们需要用更多的方法在不同用途和不同地区之间进行平衡。”

菲利普·顾博维尔介绍，在过去的二十年里，特别是在过去的五年里，我们看到了许多改善河流质量的项目。这意味着恢复河流最初的水流状况，为水生生物提供更好的生存条件，同时改善景观，使集水区恢复更多的绿色景观，造福于河流附近的居民，也造福于恢复集水区的水资源。

菲利普·顾博维尔认为，中国水资源管理的核心理念是努力平衡不同的需求，以满足庞大的人口需求为首要导向，同时通过系统化机制统筹协调自然生态、工农业生产等不同用水领域与产业部门的差异化诉求。

“我们的想法是发展满足这些需求所需的相关基础设施，需要更多的水库、大坝来储存足够的水，以满足发电和灌溉的需要。”菲利普·顾博维尔表示，通过科学规划水库、大坝等水利设施网络，既保障发电、灌溉等经济社会发展的基础性需求，又构建起抵御洪涝干旱等自然灾害的韧性屏障，最终形成水资源可持续利用与区域安全发展相协同的治理范式。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

 

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
平等对待 让民营企业吃上“长效定心丸”
　　【观点摘要】 ·此次立法既是发展促进法，也是权益保障法，将投资促进、融资支持、产权保护等政策转化为法律条文，相当于为民营企业提供了“法治护城河”“长效定心丸”。 ·民营经济促进法将“促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长”首次写入法律，体现了“育企先育人、强企先强人”的鲜明导向。…
国际生物多样性日|看！珍稀动植物在这里“C位出道”
　　生物多样性 是人类赖以生存和发展的基础 从“一株苗”到“一座园” 从“一片沙”到“一片林” 近年来 中国始终高度重视生物多样性保护 接连创新实施生态保护红线制度 山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 建立起以国家公园为主体的自然保护地体系 推动了生物多样性保护持续发展 5月22日是国际生物多样性日 让我们跟着珍稀动植物 走进他们的栖息地 感受山水交融、包罗万象的多样美景 感知万物共生、和美永续的多彩活力 策划：李楠桦、王仁宏 设计：郭思邈 文字及图片来源：国家林草局、武夷山国家公园福建管理局、云南铜壁关省级自然保护区等.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部