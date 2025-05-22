欧阳易佳

日前，国际水利与环境工程学会主席菲利普·顾博维尔接受采访时表示，黄河流域作为中华文明的重要发祥地，其水资源治理承载着特殊的历史使命。中国在黄河流域综合管理中，构建了以人类福祉为核心诉求，同时统筹自然生态保护、工农业生产需求的多维治理体系。其治理实践所蕴含的多目标协同理念，与联合国可持续发展目标契合，是国际上提倡的水资源管理的最佳实践之一。

“黄河流域在中国是一个特殊的地方，因为这里是中华文明的摇篮。”菲利普·顾博维尔认为，黄河流域水资源管理始终是流域治理的核心命题。如何构建科学的水资源管理体系，既关乎流域生态安全，更承载着维系文明传承的历史使命。

“中国的水利工程质量证明了它能够开发出一套非常复杂的系统，用于在黄河沿岸的不同地区分配适当的水量。多年来，中国的工程师们已经开发出了一套系统，可以在不同地区和不同水量之间实现平衡。”菲利普·顾博维尔说，“现在，我们正进入一个更具挑战性的阶段，不同用途之间的竞争更加激烈，我们需要用更多的方法在不同用途和不同地区之间进行平衡。”

菲利普·顾博维尔介绍，在过去的二十年里，特别是在过去的五年里，我们看到了许多改善河流质量的项目。这意味着恢复河流最初的水流状况，为水生生物提供更好的生存条件，同时改善景观，使集水区恢复更多的绿色景观，造福于河流附近的居民，也造福于恢复集水区的水资源。

菲利普·顾博维尔认为，中国水资源管理的核心理念是努力平衡不同的需求，以满足庞大的人口需求为首要导向，同时通过系统化机制统筹协调自然生态、工农业生产等不同用水领域与产业部门的差异化诉求。

“我们的想法是发展满足这些需求所需的相关基础设施，需要更多的水库、大坝来储存足够的水，以满足发电和灌溉的需要。”菲利普·顾博维尔表示，通过科学规划水库、大坝等水利设施网络，既保障发电、灌溉等经济社会发展的基础性需求，又构建起抵御洪涝干旱等自然灾害的韧性屏障，最终形成水资源可持续利用与区域安全发展相协同的治理范式。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经