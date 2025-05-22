欧阳易佳

在云南独龙江的群山中，独龙族护林员李玉花已坚守岗位近9年，成为村里的首位女性护林员。“当时每家都要出一个公益性岗位，虽然护林员多是男性，但我觉得自己也能担起责任。”李玉花回忆道。

护林工作充满艰辛，护林员每日分组巡山，五六人一队，路线覆盖陡坡密林。“雨天山路湿滑，爬山时遇到毒虫、毒蛇，摇动树枝就可能会被蜇伤，山上滚石也多。”李玉花说。

独龙江流经西藏察隅县东南部—云南贡山县西部—缅甸克钦邦的河流，其东岸的高黎贡山，是我国重要的生态安全屏障。独龙江流经的云南省贡山县，生态红线占国土面积的87.41%，境内的高黎贡山国家级自然保护区，占整个高黎贡山国家级自然保护区面积的59.9%，占全县国土总面积的55.6%。

独龙江乡拥有得天独厚的生态资源优势，生物资源富集，但地处峡谷绝地，交通不便。

“十年前大家的家庭收入主要依赖玉米种植，一年收成只能说是勉强糊口。”李玉花坦言，如今依靠草果等作物，家家户户的收入都显著提升了。

党的十八大以来，独龙族群众坚定不移地走生态优先、绿色发展之路，念好“山”字经，做好“水”文章，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，独龙江乡实现“天更蓝、山更绿、水更清、花更艳”的同时，独龙族群众也得到更多的绿色红利，日子越过越红火，生活越来越幸福。

独龙江乡副乡长（分管林业）和建武介绍，近年来，独龙江乡不断优化林下产业，在保护自然生态的前提下，因地制宜探索林下种植产业发展，打造“南草果、北林芝”的产业布局，有效推进生物资源可持续利用。

数据显示，2024年，独龙江乡种植草果8.37万亩、重楼738亩、葛根695亩、石斛36亩、黄精505亩、仿野生白肉灵芝248.5亩、羊肚菌663亩，养殖独龙牛1153头、独龙蜂11250箱、独龙鸡72000羽。

和建武说，“林”产业模式已成为实现独龙江乡生态效益与经济效益、社会效益“三赢”的重要产业增收路径。为了实现生物资源可持续利用，独龙江乡持续加强生态环境保护，独龙江水质常年保持在Ⅱ类及以上，环境空气质量优良天数比率保持99%以上，森林覆盖率高达93.1%，独龙江流域已发现高等植物1000多种、野生动物1151种，发现新物种、新记录达251种（其中新物种203种，新记录48种）。独龙江流域已成为名副其实的自然地貌博物馆、野生植物天然博物馆、生物物种基因库、“云南旅游的最后一片原始秘境”，是我国原始生态保存最完整的区域之一。

李玉花的故事，成为独龙江生态振兴的缩影。从公益参与到主动守护，从生存依赖到价值共创，这条“绿水青山就是金山银山”的实践之路，不仅改写了李玉花一家的生活图景，也重塑了独龙江的生态面貌。

从村子到山顶的巡山之路，李玉花风雨无阻。如今，她与全村90余名护林员共同守护着这片生物多样性丰富的土地。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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