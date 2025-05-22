打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

独龙江畔守护行动：护林员的“山野答卷”

欧阳易佳
2025年05月22日08:45 | 来源：人民网
小字号

在云南独龙江的群山中，独龙族护林员李玉花已坚守岗位近9年，成为村里的首位女性护林员。“当时每家都要出一个公益性岗位，虽然护林员多是男性，但我觉得自己也能担起责任。”李玉花回忆道。

护林工作充满艰辛，护林员每日分组巡山，五六人一队，路线覆盖陡坡密林。“雨天山路湿滑，爬山时遇到毒虫、毒蛇，摇动树枝就可能会被蜇伤，山上滚石也多。”李玉花说。

独龙江流经西藏察隅县东南部—云南贡山县西部—缅甸克钦邦的河流，其东岸的高黎贡山，是我国重要的生态安全屏障。独龙江流经的云南省贡山县，生态红线占国土面积的87.41%，境内的高黎贡山国家级自然保护区，占整个高黎贡山国家级自然保护区面积的59.9%，占全县国土总面积的55.6%。

独龙江乡拥有得天独厚的生态资源优势，生物资源富集，但地处峡谷绝地，交通不便。

“十年前大家的家庭收入主要依赖玉米种植，一年收成只能说是勉强糊口。”李玉花坦言，如今依靠草果等作物，家家户户的收入都显著提升了。

党的十八大以来，独龙族群众坚定不移地走生态优先、绿色发展之路，念好“山”字经，做好“水”文章，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，独龙江乡实现“天更蓝、山更绿、水更清、花更艳”的同时，独龙族群众也得到更多的绿色红利，日子越过越红火，生活越来越幸福。

独龙江乡副乡长（分管林业）和建武介绍，近年来，独龙江乡不断优化林下产业，在保护自然生态的前提下，因地制宜探索林下种植产业发展，打造“南草果、北林芝”的产业布局，有效推进生物资源可持续利用。

数据显示，2024年，独龙江乡种植草果8.37万亩、重楼738亩、葛根695亩、石斛36亩、黄精505亩、仿野生白肉灵芝248.5亩、羊肚菌663亩，养殖独龙牛1153头、独龙蜂11250箱、独龙鸡72000羽。

和建武说，“林”产业模式已成为实现独龙江乡生态效益与经济效益、社会效益“三赢”的重要产业增收路径。为了实现生物资源可持续利用，独龙江乡持续加强生态环境保护，独龙江水质常年保持在Ⅱ类及以上，环境空气质量优良天数比率保持99%以上，森林覆盖率高达93.1%，独龙江流域已发现高等植物1000多种、野生动物1151种，发现新物种、新记录达251种（其中新物种203种，新记录48种）。独龙江流域已成为名副其实的自然地貌博物馆、野生植物天然博物馆、生物物种基因库、“云南旅游的最后一片原始秘境”，是我国原始生态保存最完整的区域之一。

李玉花的故事，成为独龙江生态振兴的缩影。从公益参与到主动守护，从生存依赖到价值共创，这条“绿水青山就是金山银山”的实践之路，不仅改写了李玉花一家的生活图景，也重塑了独龙江的生态面貌。

从村子到山顶的巡山之路，李玉花风雨无阻。如今，她与全村90余名护林员共同守护着这片生物多样性丰富的土地。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业内：以水库大坝为支撑 推动区域低碳绿色发展
　　人民网成都5月22日电 （欧阳易佳）5月20日，国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会“水库大坝支撑区域经济发展”专题研讨会在四川成都举行。来自国内外的专家学者就水库大坝如何更好发挥经济效益、社会效益、生态效益和安全效益展开交流，并结合联合国可持续发展目标有关要求，深入探讨水利水电工程在推动区域低碳绿色发展中的作用与作为。…
生物多样性保护成效显著 我国200多种珍稀濒危野生动物进入恢复性增长阶段
　　人民网北京5月22日电 （欧阳易佳）5月22日是国际生物多样性日，今年的主题是“万物共生 和美永续”。据国家林业和草原局消息，通过实施以国家公园为主体的自然保护地体系建设及野生动植物保护工程，我国珍稀濒危野生动植物种群数量稳步增长，栖息繁衍环境稳步改善，生物多样性保护成效显著。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部