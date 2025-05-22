人民网记者 杨曦

制造业是国家经济命脉所系，是立国之本、强国之基。

国家统计局最新公布的数据显示，4月份，我国工业经济延续向好向优发展态势，制造业高端化、智能化、绿色化持续推进。

强化自主创新 制造业向“高”攀升

一片厚度仅0.55毫米、摸上去薄如蝉翼的透明玻璃，每平方毫米面积却能承压743公斤。

重庆鑫景特种玻璃有限公司通过自主攻关，实现了高端特种玻璃量产化，性能达到国际先进水平。

4月16日，我国自主研制的超大直径盾构机“中铁1459号”在郑州下线，这台开挖直径达15.7米的“地下巨无霸”将应用于澳大利亚西部港湾项目。

20多年前，我国还没有自己的盾构机。如今，全球每10台盾构机就有7台“中国造”。

不断加强技术研发，持续提高自主创新能力，中国制造业正在向全球价值链上游攀升——

数据显示，4月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%。其中，航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业分别增长14.9%、13.6%；3D打印设备、工业控制计算机及系统等产品产量分别增长60.7%、29.5%。

“科技创新是中国未来经济发展的关键。”拉美社刊近期发文称，中国已加强各项行动，加快向现代工业体系转型，创新将在其中发挥关键作用。

加速科技赋能 制造业向“智”而行

在山东邹城珞石智能制造产业园，一台搭载力觉与视觉传感器的协作机器人正精准演示电脑USB接口装配。机械臂在插接过程中实时感知接触力，动态调整角度与力度，展现出“斜触修正”“二次对位”等拟人化操作。

底层控制技术与AI的深度融合是该协作机器人智能升级的关键。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，以人工智能等为代表的新兴产业成为我国培育发展新动能的关键领域。制造业智能化发展成效明显——

数据显示，4月份，规模以上数字产品制造业增加值增长10.0%，其中，智能设备制造行业增加值增长20.2%；服务器受大模型带动订单激增，产量实现近2倍增长，机器人减速器、工业机器人等产品产量分别增长81.0%、51.5%。

科技赋能，还体现在生产增效——

截至目前，我国已建成3万余家基础级智能工厂、1200余家先进级智能工厂、230余家卓越级智能工厂，共覆盖超过80%的制造业行业大类。

“借助人工智能技术推动新型工业化进程，已成为制造业创新发展的核心技术路径。”中国工程院院士、国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济表示，“到2035年，我国各类产品和装备将实现从‘数字一代’向‘智能网联一代’的转型升级。”

擦亮发展底色 制造业向“绿”而兴

在全球应对气候变化、加速绿色转型的背景下，中国制造正以绿色发展为引擎，在国际舞台上展现强劲竞争力。

近年来，搭乘中国品牌电动巴士出行的拉美国家民众越来越多。据估计，拉美国家目前有6000多辆电动巴士运行，包括比亚迪、宇通客车、中通客车、北汽福田等多个中国品牌。

4月份，“新三样”相关产品表现亮眼——新能源汽车、汽车用锂离子动力电池、太阳能电池产量分别增长38.9%、61.8%、33.4%。

光伏、光热、氢能、储能等企业加速生产，蓝色光伏板和风力发电机源源不断地生产绿电，输送到各家企业……在内蒙古鄂尔多斯零碳产业园，企业绿电使用比例接近70%，成为制造业绿色转型的生动缩影。

绿色低碳发展已成为新型工业化的必由之路。工业和信息化部有关负责人近日表示，将深入实施绿色制造工程，优化绿色制造和服务体系，新培育一批绿色工厂、绿色供应链，探索推进零碳工厂、零碳工业园区建设。

(责编：杨曦、吕骞)

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