走近厦门华夏国际电力发展有限公司5号机组，高达105米的“巨无霸”锅炉巍然矗立，工作人员在其周围忙碌进行各项检测调试，向着近期投产发电的目标全力冲刺。

“立足服务能源绿色低碳转型，我们运用专项贷款支持了华夏电力一期机组等容量替代项目。”国家开发银行厦门分行客户四处副处长邹珍介绍。

华夏电力自上世纪90年代以来分两期建设了4台30万千瓦燃煤发电机组（1—4号机组），发挥了福建电网重要电源支撑点、厦门市百万千瓦级主力电源的作用。近年来，随着一期建设的1、2号燃煤发电机组逐渐老旧，华夏电力积极推进实施一期机组等容量替代项目，新建一台国内先进的66万千瓦超超临界二次再热汽轮发电机组（5号机组），同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘等配套设施，1、2号机组转入应急备用。

该项目有力推动了华夏电力实现技术迭代，全面提高发电及污染物排放控制工艺，可带动发电煤耗下降约17%，预计每年可节约标准煤约13.9万吨，减少二氧化碳排放约36.1万吨。“得益于政策支持，我们实际需要承担的融资成本很低，切实减轻了设备更新的财务负担。”华夏电力总会计师刘小敏表示。

“让政策红利直达企业、精准滴灌。”国开行厦门分行有关负责人介绍，分行积极用好中国人民银行科技创新和技术改造再贷款政策，加大优惠信贷投放，结合中央财政贴息、厦门市技术创新基金融资机制等政策支持，帮助企业“轻装上阵”，加快推进技术和设备“焕新”。

金融支持是撬动大规模设备更新的有力杠杆。国开行深入贯彻党中央、国务院决策部署，围绕服务“两新”政策实施，立足职能定位，聚焦主责主业，参考有关部委推送的项目清单，主动上门对接，加大金融服务力度。在再贷款政策支持下，设立科技创新和技术改造专项贷款，积极为工商业节能降碳、工业智能化数字化转型，以及交通运输、现代物流、能源电力、电子信息、安全生产等领域设备更新项目提供中长期优惠信贷支持。

自去年3月7日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，国开行积极开展项目对接，截至今年4月底已向技术改造和设备更新领域发放超500亿元专项贷款，有力支持了相关先进设备生产应用和先进产能建设。

精细化学品和化工新材料是推动石化化工行业高质量发展的关键引擎。在天津，国开行天津分行支持中国石化天津南港120万吨/年乙烯项目建设，实现被称为乙烯装置“心脏”的裂解气压缩机、乙烯制冷压缩机、丙烯制冷压缩机“三机组”完全国产化，并顺利完成多项重大装备国产化首研首发。随着项目主体装置于2024年11月顺利建成投产，中国石化天津基地的乙烯产能达到250万吨/年，可为下游产业提供超高分子量聚乙烯、高密度聚乙烯等多款高端新材料，有力带动产业链发展。今年以来，天津分行继续为该项目聚烯烃热塑性弹性体（POE）生产装置等建设提供资金支持，进一步助推天津精细化工产业高质量发展。

以滚珠丝杠和滚动导轨为代表的滚动功能部件，是数控机床的核心部件，被称为数控机床的“骨骼系统”。在江苏，南京工艺装备制造股份有限公司正深入推进高端制造装备的产业化应用，推动其生产的滚动功能部件产品提档升级。国开行江苏分行靠前对接服务，支持企业分批引入先进生产设备，进一步提升滚珠丝杠、滚动导轨产线的智能化、集约化程度，预计可带动产能提升超过100%。“国开行的融资支持帮助我们抓住‘智改数转’东风，更好满足市场对于优质国产滚动功能部件的需求。”南京工艺董事长、总经理汪爱清表示。

国开行产业与科创业务部有关负责人表示，下一步，国开行将围绕服务“两新”政策扩围提质，在有关部委指导下，强化产品模式和服务机制创新，继续加大对技术改造和设备更新的融资支持力度，进一步提升综合金融服务质效，助推产业高端化、智能化、绿色化发展，为扩大内需和加快培育发展新质生产力贡献金融力量。

(责编：董童、李源)

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