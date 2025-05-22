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光大信用卡推出加油充电双线福利 开启出行省钱新体验

2025年05月22日10:10 | 来源：新华网
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原标题：光大信用卡推出加油充电双线福利 开启出行省钱新体验

　　聚焦重点场景，高度关注客户在场景中的痛点和需求，以“精耕细作”模式开展客户服务，已成为信用卡业务在未来实现可持续发展的关键。

　　光大信用卡着眼出行场景，推出加油立减、充电优惠双线福利，打造经济又省心的出行体验。

　　针对燃油车车主，光大信用卡与中国石化携手打造了“车友节”活动。即日起至2025年5月31日的每日10:00至24:00，持卡人通过中国石化“易捷加油”App及支付宝小程序进行“石化钱包”充值时，单笔订单金额满200元且选择支付宝绑定的光大银行信用卡支付，即有机会享受随机立减6元至66元优惠。

　　针对新能源车主，光大信用卡以“车企+桩企”双核驱动，织就了一张省钱充电网。携手新能源龙头车企蔚来，自即日起至2025年6月30日的每周五，持卡人在蔚来品牌旗下“加电”App和“蔚来加电”支付宝小程序，或“蔚来”App的NIOlife专区、“firefly萤火虫”App的萤选专区以及“乐道汽车”App的加电场景和商城进行消费时，只要单笔订单金额满30元，且选择使用支付宝绑定的光大信用卡支付，就有机会获得随机立减1.8元至18元的优惠。

　　同时，光大信用卡与特来电、新电途、星星充电等主流充电平台合作，自即日起至6月30日的每周五，持卡人充电消费单笔订单金额满30元，且选择使用支付宝绑定的光大信用卡支付，同样可享随机立减1.8元-18元的优惠。

(责编：董童、李源)
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