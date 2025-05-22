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北京：榴莲热度持续走高 物美销售增长超20%

2025年05月22日10:30 | 来源：中国网
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原标题：北京：榴莲热度持续走高，物美销售增长超20%

　　又到了榴莲成熟上市的季节。从市场销售端了解到，目前线上线下市场榴莲均已进入热销期。商家们也纷纷针对消费者推出各类榴莲消费的优惠保障措施，以进一步刺激榴莲消费的热潮。

　　在北京地区，看到金枕榴莲、干尧榴莲等品质榴莲均已批量上市各大商超门店，吸引了众多榴莲爱好者的选购。据北京物美超市工作人员介绍，近期北京地区榴莲及榴莲制品的销售热度持续走高。据物美数据显示，今年4月中旬以来，物美的榴莲及榴莲相关制品(冰淇淋、榴莲千层等)的销售就同比增长超30%，其中榴莲销售增长超20%，榴莲制烘焙商品销售增长超90%。

　　“我今天是买了两颗金枕榴莲，都是今年新上市的，已经迫不及待地想打开尝尝了。而且价格也比前一段时间便宜了不少。”在水果榴莲的货架旁，王女士告诉记者。一位水果经销商也表示，相较于3月初，如今随着榴莲的批量上市，价格普遍下降了两三成。记者在物美超市也看到，像是泰国进口金枕榴莲XXL规格(3kg-3.5kg)的，单粒价格只需要169元，已经成为门店内近期的热销大单品。

　　此外，从今年的北京榴莲消费趋势上看，相比线下购买，更多的消费者选择了线上消费。根据物美超市近期的销售数据显示，在物美榴莲品类的销售中，线上购买占比达70%以上。而在消费人群方面，虽然购买榴莲的人群以31-50岁的已婚女性群体(家庭用户)为主，但是21-30岁的年轻人成为榴莲消费增长最快的群体之一，榴莲的购买人群趋于年轻化。

　　为此，物美超市针对年轻人喜欢尝鲜高品质水果，但又怕麻烦的特点，在线上渠道推出了定重定量榴莲单品，并随单品配送开榴莲工具(开果手套和一次性手套)。物美相关负责人表示，此次推出的定重定量榴莲单品，为泰国核心产地直采的金枕榴莲，商品品质有保证。榴莲由工人手工挑选出A果进行定重装箱，全程冷链运至物美门店;单果重量从3斤到7斤不等，多个SKU可以满足家庭消费者和个人消费者不同的消费需求。

　　物美超市还推出了榴莲“保四房”的安心售后活动，如果榴莲打开后不足四房，消费者可以获得现金券赔付(3房)以及全额退款(2房及以下)的售后保障。

　　“物美的这个‘保四房’的措施，真的是我们这些不会挑榴莲又想吃榴莲的人的福音。真的是可以放心买，放心吃了。”消费者李女士表示。“针对消费者的痛点，我们一直在内部创新，探索更多的保障消费者权益的措施，我们的目标不仅仅是要为消费者提供好的产品，还要提供好的服务。”物美超市工作人员告诉记者。

(责编：曹淼、李源)
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