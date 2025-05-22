原标题：中国商业文化研究会走进山西系列活动

5月16日，由中国商业文化研究会主办、山西恒通投资发展集团有限公司承办的“工业创新暨煤矸石高值利用项目发展大会”在山西省高平市举行。行业专家、科研机构及相关企业代表等500余人汇聚一处，共同探讨煤矸石资源化利用的进展趋势，分享技术创新和成果经验。

十二届全国政协副主席刘晓峰宣布大会开幕。十二届全国政协港澳台侨委员会主任杨崇汇，商务部原副部长张志刚，科技部原副部长、国际欧亚科学院院士张景安，国务院原国有重点大型企业监事会主席赵华林，中国商业文化研究会常务副会长郭志荣，国家发展改革委中国经贸导刊杂志社原社长朱东方，中国企业联合会管理咨询委员会副主任、中国企业发展规划院院长王克，中国建筑材料联合会副会长徐洛屹，山西恒通投资发展集团党委书记、董事长、总经理赵向荣分别发言。科技部原副部长吴忠泽作主旨演讲。

与煤层伴生的煤矸石是体量庞大的固体工业废弃物，也是世界范围内的治理难题。近年来，在“两山理论”及“双碳战略”引领下，我国煤矸石综合处置利用不断取得新突破，迎来了“变废为宝”的新机遇。在大会上，专家和代表们围绕主题，就治理现状、科研进展、产业政策以及未来前瞻等多个方面展开了深入的讲解和探讨。他们立足山西实际情况，积极建言献策，为推动当地发展提供了宝贵的思路和建议。同时，针对高平市煤矸石高值利用项目，专家们进行了细致的点评，并进行了深入的交流和讨论。

与会人员表示，高平项目的创新技术模式给煤矸石高质效、规模化开发利用高值利用开辟了新途径，带来了良好示范。未来，有关各方将深化创新合作，加强共享借鉴，共同打造“固废消纳—产品制造—生态修复”的煤矸石循环利用产业，为推动绿色转型发展做出积极贡献。

工业创新暨煤矸石高值利用项目发展大会搭建了一个展示煤矸石高值化利用的前沿技术与创新成果的专业平台，推动煤矸石高值化利用企业与上下游企业、科研机构等建立合作关系，吸引了政府部门、企业及社会各界对煤矸石高值化利用产业的关注。为全国煤炭产区转型提供了可复制的资源型城市低碳发展方案，助力“双碳”目标实现。

大会圆满结束后，会议联合组团前往 “壮美太行、醉美长治” 的长治市高新经济开发区和上党区，就高新技术、文旅康养、乡村振兴等方面展开考察调研，并举办了 “中国商业文化研究会长治考察调研座谈会”。十二届全国政协副主席刘晓峰、十二届全国政协港澳台侨委员会主任杨崇汇、国务院原国有重点大型企业监事会主席赵华林、山西省政协副秘书长郑丽君，长治市政协党组书记、主席李敏，副市长秦苏良及香港铜锣湾集团董事局主席陈智、中国商业文化研究会常务副会长郭志荣等领导同志出席了座谈会。本次座谈会由中国商业文化研究会驻会副会长姜黎明主持。

考察团一行先后深入长治高新区智创城、山西中科潞安紫外光电科技有限公司、山西日盛达光伏材料有限公司进行考察，参观了玉皇观五凤楼，最后一站抵达振兴小镇，详细了解小镇的发展历程和经验做法。考察团对长治市的营商环境、资源优势及政策支持给予高度评价。此次考察活动有助于推动相关项目在更多领域的深化合作，实现优势互补，促进 “一对一” 精准对接，加速签约项目落地运营，为书写中国式现代化的长治篇章贡献力量，携手推动长治发展迈向新高度。

(责编：曹淼、李源)

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