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交通银行安徽省分行：牢记反诈“查核问” 识破“解冻金”骗局

2025年05月22日14:42 | 来源：人民网
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近日，交通银行芜湖芜宁路支行成功拦截一起新型网络贷款诈骗案件，为客户朱先生避免4万元经济损失。

朱先生来到支行营业厅，神色焦虑，要求办理4万元跨行汇款业务。客户服务经理在接待过程中敏锐察觉异常，仔细一问才知道，朱先生此前在某App点击贷款广告链接，在伪造的贷款界面中获得8万元“授信额度”。当其尝试提现时，系统却显示“卡号有误，贷款已提，无法使用”，拨打客服电话回复需向指定“融资担保公司”账户汇入4万元“解冻金”，否则将面临“恶意逃债”法律追责，并伪造材料诱使朱先生到银行转账。

交通银行工作人员意识到这是典型的电信诈骗后，立即启动反诈应急预案，通过央行征信系统验证朱先生没有对应贷款记录，并协助朱先生拨打96110反诈专线报案；同时采取账户保护措施，为客户办理旧账户挂失并开立具备更高安全等级的新账户。经过近15分钟的多维度验证和反诈知识讲解，朱先生终于意识到遭遇诈骗陷阱。

“家人生病住院急需手术费，要不然我也不会网贷，差点就把看病的钱转给骗子了！多亏银行同志细心负责，及时发现问题，否则后果不堪设想！”如释重负的朱先生对工作人员连声道谢。此次事件中，交行员工凭借完善的反诈培训机制和敏锐的风险意识，通过“查、核、问三部曲”（查信息、核流水、详问询）标准流程，及时阻断资金流出，展现了金融机构在账户安全防护方面的专业能力。

交通银行相关负责人提醒，正规金融机构不会要求借款人支付“解冻金”“保证金”等前置费用，建议市民通过官方渠道办理信贷业务。若遇类似情况，可立即拨打95559交行客服热线或亲临网点求证，共同筑牢金融反诈防线。

据了解，今年以来，交通银行安徽省分行不断加强对反电诈流程的梳理，针对网络新型诈骗开展资金拦截和保护，上线“花瓣支付交易”等预警规则。配合公安机关共计保护3120人次，拦截资金1465.8万元。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)
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