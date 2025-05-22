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“雪龙2”号船首访泰国 开展中泰海洋极地月各项活动

2025年05月22日13:28 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者王绍绍）记者从自然资源部了解到，在中泰两国自然资源部门、泰国诗琳通公主信息技术发展基金会等单位的组织下，中泰海洋极地合作月系列活动于2025年5月19日至23日在泰国多地开展。

近年来，中泰两国在海洋与极地领域合作务实、成果显著。自然资源部相关负责人介绍，在双方部际间协议框架下，两国自然资源部门共建中泰气候与海洋生态系统联合实验室、诗琳通公主南极联合实验室，通过联合航次、合作研究、能力建设等多种方式，成功实施了9个海洋领域旗舰项目，促成多名泰国科学家随中国考察队前往南北极，有效深化了两国在海洋防灾减灾、海洋生态保护修复、海洋空间规划、海洋生态保护、极区海洋酸化、冰下地形、极地大气科学等领域的务实合作。

今年正值中泰建交50周年暨中泰友谊金色50年，双方联合启动中泰海洋极地合作月活动，“雪龙2”号船和第41次南极考察队访问泰国，同期召开第八届中泰海洋合作联委会会议、极地国际学术会议等，在泰国引起极大反响。

据了解，泰国诗琳通公主出席“雪龙2”号船欢迎仪式，高度肯定两国极地合作成果，凸显中泰合作新高光时刻；中泰海洋合作联委会会议讨论热烈深入，谋划海洋合作迈上新台阶；极地国际学术会议聚焦前沿议题，持续拓展合作领域；科普展览生动有趣，向公众传播极地知识与生态保护理念；海洋极地知识进校园活动增进了泰国青少年对科学知识的了解。

中泰海洋极地合作月活动作为双边合作的精彩缩影，体现了中泰一家亲的深厚情谊。上述负责人介绍，下一步，双方将联合举办中泰海洋合作成果展、中国-东南亚国家海洋合作论坛等活动，用好海洋和极地科学考察船、海洋和极地联合实验室等平台，加强知识、技术经验分享，为深化中泰合作做出更大贡献。

(责编：王连香、吕骞)
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