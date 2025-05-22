新华社北京5月22日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，22日，国铁集团与中粮集团在京签订战略合作协议。同日，全国首列粮食多式联运“一单制”班列满载3000吨玉米从吉林榆树站发车。班列在抵达辽宁营口港后将搭乘海运货轮驶向广西钦州港，全程运输时间将从18天压缩至13天，有效降低粮食物流成本。

国铁集团货运部负责人介绍，与传统的集装箱多式联运业务相比，“一单制”运输具有“一次委托、一单到底、一箱到底、一次结算”的特点，减少客户与铁路、航运等多个承运人逐一沟通协商单证交接、短驳运输、货物换装等环节，客户可全程追踪货物去向，极大提升了运输效率，有效压缩了综合物流成本。

该负责人表示，国铁集团和中粮集团着眼于优势互补、共同发展，携手构建畅通高效的粮食物流体系，推动粮食运输降本增效。一是保障粮食供应链安全稳定，精心组织北粮南运，优化运输组织，加强全程盯控，确保高效送达，助力粮食增产、粮农增收及粮食市场供应稳定。二是持续深化粮食“公转铁”运输，推动粮食企业铁路专用线建设，提高粮食装卸和转运效率，降低“前后一公里”物流成本。三是大力发展“总对总”业务，国铁企业积极融入中粮集团上下游供应链，为粮食运输提供全程物流解决方案，减少中间环节，提升运输效能。四是积极拓展合作领域，推进多式联运“一单制”，共享双方物流贸易信息，共同做大做强国有企业。

2024年11月22日，国铁集团开始试行多式联运“一单制”运输；2025年2月28日，国铁集团与4家航运企业签订合作协议，联手开展集装箱多式联运“一单制”运输服务，截至目前，已推出多式联运“一单制”产品119个。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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