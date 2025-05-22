人民网北京5月22日电 （记者王绍绍）5月22日8时许，贵州省毕节市大方县果瓦乡庆阳村因强降雨引发一起地质灾害，造成十余人失联。记者从自然资源部获悉，根据《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》，自然资源部决定于2025年5月22日11时将贵州省地质灾害防御响应等级由Ⅲ级提升为II级，派出部分管负责同志带队的工作组赴现场，会同自然资源部先期派出人员指导开展应急处置和抢险救援等工作。

自然资源部要求贵州省自然资源厅立即先行派出专家工作组前往现场，协助地方做好人员搜救、抢险救援期间技术支撑等工作，并切实做好监测预警、会商研判和值班值守、信息报送等工作；中国地质调查局、自然资源部地质灾害技术指导中心进一步加强组织协调和专家调度，全力指导地方做好会商研判和应急处置等工作。

(责编：郝帅、吕骞)

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