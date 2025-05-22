人民网成都5月22日电 （欧阳易佳）5月21日，国际大坝委员会第28届大会在四川成都开幕。来自80余个国家和地区、10余个国际组织和涉水机构约2000名代表参加大会。与会代表充分认同中国的治水思路，高度赞赏中国在大坝建设运行管理方面取得的成效和经验。

水利部部长李国英表示，中国水利部愿同各国水利部门和国际组织一道，在全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议引领下，深化交流、加强合作，凝聚智慧和力量，共同推动坝工领域安全、创新与发展，共同谱写推动构建人类命运共同体的水治理新篇章。

李国英表示，作为世界上河流最多、水情最复杂、治水任务最繁重的国家，中国将因地制宜修建水库大坝作为兴水利、除水害的关键之举，充分发挥集中力量办大事的制度优势，建成了世界上规模最宏大的大坝工程体系。特别是进入新时代以来，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，对大坝建设运行管理提出了一系列新思想新观点新论断，引领中国大坝事业取得历史性成就、发生历史性变革。

李国英指出，中国水利部坚持统筹发展和安全，致力于建设安全大坝，把确保大坝安全作为第一要求，贯穿于大坝建设运行管理全生命周期，全面压实安全责任，全面整治安全风险，全面构建现代化水库运行管理矩阵，全面保障度汛安全，确保水库大坝安然无恙；坚持人与自然和谐共生，致力于建设生态大坝，将生态保护融入大坝规划设计、建设运行全过程，建构河流伦理，科学规划设计，加强生态调度，复苏河湖生态，促进降碳减排，维护河流健康生命；坚持发展新质生产力，致力于建设智能大坝，完善透彻监测感知体系、智能分析预测体系、前瞻决策支持体系，深化对水库大坝性态全要素和运行管理全过程的数字化映射、智能化模拟，做到历史数据积累分析、实时数据同步交互、未来数据预测预演，实现大坝建设运行管理全生命周期的数字化、网络化、智能化。通过不断提升大坝现代化建设运行管理能力，充分发挥水库大坝综合效益，为推动水利高质量发展、保障国家水安全作出新的贡献。

大会现场，签署发布了《世界成都宣言：大坝在能源转型和适应气候变化中的作用》，宣布了国际大坝委员会创新奖获奖名单。

《世界成都宣言：大坝在能源转型和适应气候变化中的作用》呼吁，建设更加安全、更加生态、更加智能的水库大坝，更好满足气候变化加剧的供水需求、应对极端水旱灾害事件、调节间歇性可再生能源，更好保障全球水安全。

李国英倡议，全球坝工领域携手构建安全大坝、生态大坝、智能大坝，以高水平安全、高水平保护、高效能管理保障和促进坝工事业高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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