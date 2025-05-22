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中国航天员创空间站建成后入轨出舱间隔时间最短纪录

2025年05月22日19:41 | 来源：新华网
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新华社北京5月22日电（刘艺、占康）神舟二十号航天员乘组22日圆满完成第一次出舱活动，距他们入驻中国空间站不足一月，创下空间站全面建成后航天员乘组入轨与首次出舱时间间隔最短纪录。

据中国航天员科研训练中心邹鹏飞介绍，航天员乘组出舱的时机，一般安排在航天员适应在轨环境后，同时要综合考虑整个空间站平台的状态、测控条件、空间环境等因素。

“这次出舱活动是神二十乘组第一次出舱活动，也是空间站阶段第20次出舱活动。历次出舱活动圆满成功，充分表明我国出舱活动技术日益成熟，能力水平不断提高，后续将为中国空间站长期运营发挥更大作用。”邹鹏飞说。

记者在北京航天飞行控制中心大屏上看到，神二十乘组指令长陈冬时隔两年多再度“太空漫步”，在机械臂辅助下抵达作业位置；航天员陈中瑞则通过攀爬空间站三舱间的“天桥”抵达；航天员王杰在舱内配合。

据了解，本次出舱活动主要是为梦天实验舱安装空间碎片防护装置，综合考虑作业对象、作业位置等因素，出舱舱口的选择为天和核心舱节点舱。相较从问天实验舱气闸舱出舱，节点舱出舱的工作准备更加复杂，同时，节点舱的活动范围包括出舱舱门相对小一些，使得航天员出舱过程要更加困难。

“为此，航天员以及地面支持人员，从正常工作协同程序、故障处置等方面进行了充分准备，全面开展了预案设计以及一系列针对性准备工作。”邹鹏飞说。

4月24日，神舟二十号在“东方红一号”发射55载之际飞赴太空，开启第20次神舟问天之旅。入轨以来，神二十乘组完成了与神十九乘组在轨交接、按计划开展相关空间科学实（试）验等工作。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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