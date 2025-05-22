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中东欧14国农食产品输华准入增至126种

2025年05月22日21:18 | 来源：新华网
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新华社宁波5月22日电（记者邹多为、朱涵）分别签字、交换文本、握手祝贺……22日，随着保加利亚西红花、克罗地亚金枪鱼输华议定书的签订，中东欧14国已有126种农食产品获得对华准入，累计注册3430家境外农产品企业。

当天，第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波开幕，这是记者从其间举行的第七届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会上获悉的。

近年来，随着准入评估制度不断优化、通关效率大幅提高，波兰琥珀啤酒、拉脱维亚鱼罐头、塞尔维亚李子干等越来越多中东欧风味涌入中国市场。

农食产品进口不断扩围也推动我国与中东欧国家外贸稳定发展。2024年中国与中东欧国家双边贸易总值为1422.7亿美元，较上年同期增长6.3%，高于中国进出口整体增速2.5个百分点，展现出强劲发展势头。

海关总署副署长赵增连表示，中国—中东欧国家合作正以实践实效的韧劲，为当前复杂多变的国际形势带来更多确定性，以中国和地区协同发展为世界经济注入稳定性和正能量。

据悉，第七届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会以“智慧海关、安全农食、持续贸易”为主题，旨在进一步深化中国与中东欧国家海关、检验检疫部门的对话合作，扩大农食产品贸易规模，推动贸易安全和通关便利。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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