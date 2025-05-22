新华社北京5月22日电（记者黄一宸、刘艺）神舟二十号乘组指令长陈冬22日在乘组首次出舱活动中，率先从天和核心舱节点舱出舱。这是空间站全面建成后，中国航天员首次从天和核心舱节点舱出舱。

这是5月22日在北京航天飞行控制中心屏幕上拍摄的神舟二十号航天员陈冬出舱的画面（视频截图）。新华社记者 厉彦辰 摄

核心舱节点舱舱体外观呈球形，是对接来访舱段和飞船等航天器、实现空间站多种构型变换的重要枢纽。空间站阶段的前4次出舱均通过节点舱实施。

2022年7月问天实验舱发射入轨后，它的气闸舱成为航天员出舱活动的主通道，“承包”了神舟十四号至神舟十九号乘组航天员所有的出舱活动。巧合的是，2022年9月1日，第一个从问天实验舱气闸舱出舱的航天员也是陈冬。

这是5月22日在北京航天飞行控制中心屏幕上拍摄的神舟二十号航天员陈冬在空间站组合体舱外工作的画面。新华社记者 厉彦辰 摄

据中国航天科技集团李志海介绍，问天实验舱气闸舱和天和核心舱节点舱都具备完整的航天员出舱功能。这次是根据任务需求，选择使用节点舱出舱。

“这是空间站建成后第一次使用节点舱。通过这次出舱活动，我们对整个节点舱出舱的全过程又进行了一次验证，为后续的出舱活动积累更多经验。”李志海说。

节点舱出舱口在天顶方向，背对地球。22日上午，记者从北京航天飞行控制中心大屏上看到，神舟二十号航天员出舱活动的“背景”是深邃宇宙，看不见蓝色星球。其间，航天员在机械臂的高效辅助下，先到作业点拿取需要安装的货物，再到安装点进行安装。

这是5月22日在北京航天飞行控制中心屏幕上拍摄的神舟二十号航天员陈冬在空间站组合体舱外工作的画面。新华社记者 厉彦辰 摄

李志海对这个场景进行了进一步解释：“航天员出舱与货物出舱任务首次关联耦合实施，是我们对在轨组装建造模式的尝试和探索。为此，我们专门针对这次任务进行了详细的设计，进行全过程的复核、验证、仿真，确保取得圆满成功。”

中国空间站目前共有3个出舱口，梦天实验舱的货物气闸舱可支持实验载荷自动进出舱。本次出舱是神二十乘组第一次出舱，也是空间站阶段中国航天员第20次出舱。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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