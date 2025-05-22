记者5月22日从正在四川成都召开的国际大坝委员会第28届大会上了解到，截至2024年12月，我国已建成大坝9.4万多座，数量及装机规模居世界第一。

根据国家能源局统计数据，截至2024年12月，全国水电累计装机容量达4.36亿千瓦，其中常规水电3.77亿千瓦，抽水蓄能5869万千瓦。“我国水能资源十分丰富，居世界第一位。现有大中型水电站600余座，主要分布在雅砻江、金沙江等大型流域。”水电水利规划设计总院副院长赵增海表示。

我国海拔最高的百万千瓦级水电站——两河口水电站。新华社记者薛晨 摄

近年来，我国不断探索建设安全大坝、生态大坝、智能大坝，并取得显著成效。“数字化、智能化是清洁能源技术发展的必然趋势，也是优质高效建设水风光一体化基地的重要保障。”中国工程院院士钟登华说，我国已全面开展12个智能大坝建设试点，带动智能大坝建设整体推进。

目前，全国水库总库容近1万亿立方米，防洪库容超1856亿立方米，水库年供水量2700亿立方米，7300多处大中型灌区灌溉5.32亿亩农田。（记者薛晨）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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