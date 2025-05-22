打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国大坝装机规模居世界第一

2025年05月22日23:22 | 来源：新华社
小字号

　　记者5月22日从正在四川成都召开的国际大坝委员会第28届大会上了解到，截至2024年12月，我国已建成大坝9.4万多座，数量及装机规模居世界第一。

　　根据国家能源局统计数据，截至2024年12月，全国水电累计装机容量达4.36亿千瓦，其中常规水电3.77亿千瓦，抽水蓄能5869万千瓦。“我国水能资源十分丰富，居世界第一位。现有大中型水电站600余座，主要分布在雅砻江、金沙江等大型流域。”水电水利规划设计总院副院长赵增海表示。

我国海拔最高的百万千瓦级水电站——两河口水电站。新华社记者薛晨 摄

　　近年来，我国不断探索建设安全大坝、生态大坝、智能大坝，并取得显著成效。“数字化、智能化是清洁能源技术发展的必然趋势，也是优质高效建设水风光一体化基地的重要保障。”中国工程院院士钟登华说，我国已全面开展12个智能大坝建设试点，带动智能大坝建设整体推进。

　　目前，全国水库总库容近1万亿立方米，防洪库容超1856亿立方米，水库年供水量2700亿立方米，7300多处大中型灌区灌溉5.32亿亩农田。（记者薛晨）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图速览科技金融政策新进展新安排
　　
行业探索以绿色家具赋能“好房子”建设
　　人民网北京5月22日电 （记者任妍）5月20日，以“新标准・新材料・新起点”为主题的《中国南康绿色家具首发经济创新研究报告》发布会暨绿色家具走进人民“好房子”活动在北京举行。来自行业协会、科研机构、企业代表等齐聚一堂，围绕绿色家具产业升级与“好房子”建设的深度融合展开探讨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部