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建立债券市场“科技板”，提升科技贷款投放强度，精准支持“硬科技”企业上市

加大对科技型企业的融资支持（权威发布）

本报记者 赵永新
2025年05月23日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的二十届三中全会《决定》指出，构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持。5月22日，国务院新闻办举行新闻发布会，相关部门负责人介绍科技金融政策有关情况。

　　15项政策举措加快构建科技金融体制

　　近日，科技部、中国人民银行等7部门联合印发《加快构建科技金融体制  有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。科技部副部长邱勇介绍，政策举措聚焦创业投资、货币信贷、资本市场、科技保险、债券市场等7方面，提出15项政策举措，既有存量政策的迭代升级，也有增量政策的创新供给——

　　设立“国家创业投资引导基金”，引导创业投资“投早、投小、投长期、投硬科技”。重点围绕畅通创业投资“募投管退”全链条推出一系列新举措，提出扩大金融资产投资公司股权投资试点范围、支持创业投资机构发债融资等，让募资来源更广泛；鼓励发展创业投资二级市场基金等，让创业投资的退出渠道更畅通；优化国有创业投资的考核评价机制，让国有创业投资的耐心更足、定力更好。

　　用好用足结构性货币政策工具，引导金融机构加大对科技型企业的信贷支持。对科技创新与技术改造再贷款，进一步优化结构、扩大规模、降低利率，为科技型企业特别是民营中小企业打造融资贷款专属渠道；鼓励商业银行建立各具特色的科技金融专门机构，优化考核机制，让贷款融资更便捷。

　　发挥资本市场的关键枢纽作用，支持科技型企业直接融资。建立健全科技型企业资本市场绿色通道机制，深化科创板、创业板改革，为企业创新成长提供更适配、更包容的制度支撑。创新提出建立债券市场“科技板”，为科技创新筹集长周期、低利率、易使用的债券资金。

　　发展科技保险，更好发挥创新风险分担和补偿作用。制定推动科技保险高质量发展的意见，建立科技保险发展协调机制，健全涵盖科技创新全链条、全周期的科技保险产品和服务体系，探索建立国家重大技术攻关科技保险共保体，鼓励保险资金参与国家重大科技任务等，帮助科技型企业应对新技术和新模式带来的风险。

　　鼓励开展科技成果转化费用损失保险

　　截至3月末，科技型中小企业贷款余额达3.3万亿元，同比增24%，连续3年增速超过20%；专精特新企业贷款余额6.3万亿元，增速远超贷款平均增速；银行与企业签订的设备更新贷款余额达1.2万亿元。金融监管总局新闻发言人、政策研究司司长郭武平表示，金融监管总局持续构建同科技创新相适应的科技金融体制，让更多金融活水以更低成本、更快速度流入科技创新的广袤沃土，推进科技创新和产业创新深度融合。

　　相关部门出台一揽子科技金融政策，包括支持高水平科技自立自强、全生命周期金融服务、科技金融高质量发展实施方案等。指导银行保险机构针对性地开展“贷款+外部直投”、知识产权质押融资、专利保险等专业服务。截至一季度末，银行业高新技术企业贷款余额17.7万亿元，同比增长20%。引导金融机构优化科技金融管理体制，设立科技支行2178家。推动科技金融多项试点，金融资产投资公司股权投资试点扩大到18个省份，目前签约意向金额突破3800亿元；保险资金长期投资改革试点，3批合计规模将达2220亿元。

　　郭武平介绍，下一步将指导银行保险机构加强科技金融服务机制、产品体系、专业能力建设，实现科技金融服务提质、扩面、增效。推动支持小微企业融资协调工作机制向科技领域倾斜对接帮扶资源。支持银行综合运用科技企业创新积分等信息，提升科技型企业首贷率。对于回收周期较长的流动资金贷款，允许银行适当延长贷款期限。鼓励保险公司开展科技成果转化费用损失保险，为促进科技成果转移转化提供风险保障。

　　推进跨境融资便利化试点

　　中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新表示，将重点做好4方面工作，加快构建同科技创新相适应的科技金融体制。

　　提升科技贷款的投放强度和服务能力。人民银行已将科技创新和技术改造再贷款规模由5000亿元提升到8000亿元，同时下调再贷款利率，由1.75%下调到1.5%，引导金融机构为企业研发创新和设备更新提供更大力度、更加精准的贷款支持。

　　建立债券市场的“科技板”。为提升债券市场对科技创新支持的适配性，支持金融机构、股权投资机构发行科技创新债券，债券市场“科技板”支持发行人灵活分期发行债券、简化信息披露要求、减免债券发行交易的手续费。已有约100家机构发行科技创新债券，发行规模超2500亿元。“希望通过这样的工具创新，给市场化的股权投资机构拓展一条资金的渠道，解决募资难题。”朱鹤新说。

　　培育完善科技金融生态体系。推动银行、保险、证券等各类金融机构和股权投资机构之间的分工协作，形成差异化、专业化的发展格局，鼓励开发性政策性金融机构为国家重大科技任务提供融资支持。加强科技型企业跨境金融服务，稳步推进合格境外有限合伙人试点、跨境融资便利化试点。扩大科技公共信息开放共享，在全国范围内推广“创新积分制”，为科技金融服务提供信息数据支撑。

　　提高科技要素密集地区的金融服务水平。着力推动北京、上海等13个重点地区优化区域科技金融服务体系，支持保障国际和区域科创中心建设。

　　持续优化科技企业境内上市的环境

　　沪深北交易所战略性新兴产业的上市公司数量已接近2700家，市值占比超过四成。私募股权创投基金投向战略性新兴产业的规模和占比持续提升，在投项目超10万个、在投本金超4万亿元。中国证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进表示，证监会将更好发挥资本市场支持科技创新的关键枢纽作用。

　　持续优化科技企业境内上市的环境。实施更加灵活精准的新股发行逆周期调节机制，健全投资与融资相协调的资本市场功能。持续深化科创板、创业板发行上市制度改革，进一步增强制度的包容性、适应性。支持优质的红筹科技企业回归境内上市。

　　更好统筹发挥各板块支持科技企业的功能。科创板继续发挥“试验田”作用，坚持“硬科技”定位；创业板围绕“三创四新”，服务成长型创新创业企业；北交所支持专精特新“小巨人”企业，打造服务创新型中小企业主阵地，共同覆盖各类型、各发展阶段科技企业的融资需求。

　　精准支持“硬科技”企业上市。更加精准识别、筛选优质的科技企业，对突破关键核心技术的科技企业适用绿色通道政策。更大力度支持优质的未盈利科技企业上市。

　　加大力度支持科技企业产业整合。支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。支持科技型上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等支付工具实施重组，提高轻资产科技型企业重组估值的包容度。

　　培育壮大长期资本、耐心资本。支持私募股权基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司。继续引导中长期资金入市，持续完善“长钱长投”制度，推动完善长周期考核机制。同时，更好发挥债券市场支持科技创新作用。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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