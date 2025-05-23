浙江义乌商户忙接单、忙生产、忙发货

本报记者 欧阳洁 柯仲甲 刘军国

中美经贸高层会谈取得实质性进展后，在“世界超市”浙江义乌国际商贸城，商户又开始忙着和美国客户谈业务，货代公司和物流企业也忙碌起来。

这几天，柯南五金工具商行总经理汪楠正在给美国客户备货。“之前我们每个月会给美国客户发一个货柜商品，4月暂停了。中美经贸会谈联合声明发布当天，美国客户马上联系我们，希望恢复之前的订单，赶紧出货，还额外多订了一个货柜商品。”汪楠说，美国客户原本计划今年7月在纽约开设一家专营店，4月计划搁浅，“但这几天，客户说，7月专营店会正常开业。”

美国订单回暖的同时，义乌商户按照自己的节奏开拓新市场。

“最近正在走访非洲的几个国家，把这边的市场份额再提一提。”这几天，浙江丽芙秀化妆品有限公司销售负责人刘健豪带着团队，马不停蹄拜访坦桑尼亚的重点客户。

“联合声明发布后，美国客户第一时间联系我们，此前暂停发运的订单，正在陆续出货。”刘健豪说，“要尽快把4月份受影响的业绩夺回来。”

这几年，丽芙秀持续开拓多元化市场。“此次非洲之行重点拓展坦桑尼亚、塞内加尔、尼日利亚和加纳等国家的市场。中国制造的香水在非洲很受欢迎，我们还在有针对性地开发更适合非洲市场的产品。”刘健豪说，“质量好、市场大，就不愁卖。有完整和稳定的供应链，我们就能做到物美价优。”

浙江临海市丝柔制衣有限公司最近也开足马力生产。“美国客户迅速追加订单，交货周期紧张，工人正在加班加点赶制。”总经理邵敬峰说，“这一个月里，美国客户反复来沟通，再次证明了我们的产品有竞争优势。”

最近，邵敬峰一直在考虑转型，改变过度依赖单一客户或单一市场的局面。今年，公司将加速开拓南美洲、东南亚、欧洲等海外市场，同时深度挖掘国内消费潜力。

物流企业也在积极应对美线运输的高峰。浙江盈和国际物流有限公司是义乌对美出口最大的跨境电商物流公司。公司营销端负责人程泓瑞介绍：“最近发往美国的货物量猛增，与联合声明发布之前相比，我们公司增长了近30%。需求大了，价格自然就上来了。一个40尺高柜集装箱的海运费之前大约是2500美元，上周价格超过3000美元，在二级市场上还要加钱才能拿到柜子。”

“眼前主要是前期暂缓的订单集中发出，过段时间应该会平稳下来。”程泓瑞说，“企业就是在挑战和机遇中成长、成熟。”

【编辑点评】美国订单恢复出货，中国商户积极响应、抓紧生产，同时，开拓新市场的脚步从未停歇。

非洲、南美洲、东南亚……企业家跑市场、访客户、谈合作，新的增长点在不断培育。

产品优质、市场多元，是中国企业从容面对市场波动、稳健前行穿越周期的坚实基础。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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