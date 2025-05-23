本报北京5月22日电 （记者王观）国家税务总局近日发布数据：一季度，现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税达4241亿元。在结构性减税降费政策等措施综合作用下，我国科技创新与制造业高质量发展加快推进。

增值税发票数据显示：前4个月，高技术产业销售收入同比增13.9%，创新产业增长较快；科技成果转化服务销售收入同比增33.6%，科研结果加快转化为先进生产力；数字经济核心产业同比增9.7%，企业采购数字技术金额同比增9.4%，数实融合有序推进。

前4个月，制造业企业销售收入同比增4.7%。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增9.4%、12.6%、12.2%，特别是计算机制造、智能设备制造等先进制造业销售收入同比分别增23.8%、15.7%。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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