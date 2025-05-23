百台无人电动矿卡投运

本报记者 张 枨

无人电动矿卡集群在矿区作业。

无人电动矿卡行驶在华能伊敏露天矿区。

以上图片均为王轶群摄（人民视觉）

近日，百台无人电动矿卡集群“华能睿驰”在内蒙古呼伦贝尔市的华能伊敏煤电公司伊敏露天矿投运，这是全球首个在5G—A网络下实现“车—云—网”规模化协同的露天矿。

该运输系统攻克高寒环境下纯电驱动、智能换电等技术难题，矿卡可在零下40摄氏度环境下连续作业。

矿卡具备90吨载重能力，基于华为云，可采集多源数据，实时生成地图，作业点位分钟级自动更新，提前规划装排土路线，精准停靠在不规则、动态变化的排土场，实现“一车停，全队知；在哪停，提前知”。

在激光雷达、毫米波雷达、摄像头与人工智能算法的帮助下，矿卡可在40米能见度的雪地、沙尘、夜间等低照度环境下稳定感知，自动绕行障碍物。

100台车的远程控制和高清视频回传，对网络上行容量要求极高，通过部署5G—A网络，单个基站可覆盖500至600米，满足每秒500兆比特的稳定上传和20毫秒的低延时。

依托排土场光伏绿电驱动，运输环节实现零碳排放，百台电动矿卡每年可替代柴油超1.5万吨，减排二氧化碳4.8万吨。该运输系统由中国华能联合徐工、华为等企业和高校共同打造。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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