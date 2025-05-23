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增加供给 降低成本

23项措施支持小微企业融资

2025年05月23日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月22日电  （记者赵展慧）记者近日从国家金融监督管理总局获悉：为进一步改善小微企业、个体工商户融资状况，金融监管总局、中国人民银行、中国证监会等8部门于近日联合印发了《支持小微企业融资的若干措施》。

　　措施从增加融资供给、降低综合融资成本、提高融资效率、提高支持精准性等8个方面，提出23项措施。增加融资供给方面，提出做深做实支持小微企业融资协调工作机制，向外贸、民营、科技、消费等重点领域倾斜对接帮扶资源；加大首贷、信用贷、中长期贷、法人类贷款、民营类贷款投放；用好支农支小再贷款等结构性货币政策工具；落实小微企业无还本续贷政策；支持小微企业开展股权融资。降低综合融资成本方面，强调指导银行加强贷款利率定价管理，合理确定小微企业贷款利率；降低贷款附加费用，指导银行清理违规收费，规范与第三方合作；坚决整治金融领域非法中介乱象。

　　措施提出，要通过稳妥发展线上贷款、提高线下贷款办理效率等措施提高融资效率，通过加强对重点领域企业的金融支持、修订中小企业划型标准等方式提高支持精准性。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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