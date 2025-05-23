前4月批发和零售业中充换电服务业用电量同比增长41.6%

本报北京5月22日电 （记者丁怡婷）国家能源局近日发布数据：4月份，全社会用电量7721亿千瓦时，同比增长4.7%。分产业用电看，第一产业用电量110亿千瓦时，同比增长13.8%；第二产业用电量5285亿千瓦时，同比增长3.0%；第三产业用电量1390亿千瓦时，同比增长9.0%；城乡居民生活用电量936亿千瓦时，同比增长7.0%。

1至4月，全社会用电量累计31566亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业用电看，第一产业用电量424亿千瓦时，同比增长10.0%；第二产业用电量20497亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量5856亿千瓦时，同比增长6.0%；城乡居民生活用电量4789亿千瓦时，同比增长2.5%。

中国电力企业联合会统计与数据中心副主任蒋德斌介绍，1至4月，第二产业用电量同比增速比一季度提高0.4个百分点。第三产业用电量同比增速比一季度提高0.8个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业用电量同比增长13.2%，批发和零售业中的充换电服务业用电量同比增长41.6%。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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