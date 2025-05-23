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规范涉企行政执法专项行动聚焦四类突出问题

加大纠治力度，维护企业合法权益（权威发布）

本报记者  张  璁
2025年05月23日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月22日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍规范涉企行政执法专项行动开展情况。今年3月以来，规范涉企执法专项行动在全国范围内全面推开。司法部按照国务院的要求，统筹组织政府系统的规范涉企行政执法专项行动。

　　据悉，专项行动坚持问题导向，聚焦纠治四类突出问题：一是乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封问题；二是违规异地执法和趋利性执法行为；三是执法标准不一致，要求不统一，加重企业负担的行为；四是滥用职权、徇私枉法、该罚不罚、“吃拿卡要”、粗暴执法等违反执法规范要求的行为。

　　截至5月21日，专项行动的工作平台共汇集各地区各部门问题线索6232条，督促办理5246条。整治的问题涉案金额3.35亿元，为企业挽回损失9881.35万元。

　　针对粗暴执法、任性执法和机械执法等问题，强化执法人员管理

　　司法部副部长胡卫列表示，这次专项行动目标明确，就是聚焦企业反映强烈的突出问题，精准监督，动真碰硬，加大纠治力度，推进严格规范公正文明执法，促进行政执法机关、执法人员依法履职，该严则严，当宽则宽，切实维护企业的合法权益，持续优化营商环境，促进经济社会高质量发展。

　　当前，涉企行政执法中还存在着粗暴执法、任性执法和机械执法等问题。“这里有很多是由人的原因导致的，必须强化对执法人员的管理、培训和监督。”司法部行政执法协调监督局局长刘波表示，在这次专项行动中要把住入口关、能力关、素质关、责任关。

　　专项行动开展以来，江西全省清理了不符合行政执法条件的人员2648人；山东省青岛市清理了不符合行政执法条件人员351人。各地已向纪检监察机关移送了1140条线索，处理相关人员1068人。

　　目前，司法部正在研究制定《行政执法行为规范》，厘清行政执法人员权力边界和行为边界，明确行政执法人员禁止性行为和纪律要求，有效解决实践中出现的执法人员滥用职权、徇私枉法和粗暴执法等问题。此外，司法部正在研究制定行政执法人员管理办法，健全执法人员准入和退出机制，坚决杜绝不具备资格的人执法。

　　整治涉企乱收费，杜绝违规收费政策“带病”出台

　　当前部分领域的乱收费问题仍然存在，一些单位凭借优势地位违规收费屡禁不止，部分电子政务平台隐性收费问题也比较突出，企业对此反映比较强烈。对此，市场监管总局市场稽查专员嵇小灵表示，今年将坚持长短结合、标本兼治，从四个方面深化整治。

　　深化专项行动，靶向攻坚重点领域。严查政府部门及下属单位擅自设立收费项目、超标准收费、转嫁审批成本等违规行为；整治行业协会商会利用行政影响力强制收费问题；强化陆路、海运口岸等交通物流领域收费监管；对水电气暖等行业收费问题开展“回头看”，确保整改彻底。

　　强化源头治理，严把政策合规审查关。全面清理存量涉企收费政策，对不合规收费项目，应废尽废、应调尽调，并及时更新收费目录清单。同时，严格开展新政策的合规审查，杜绝违规收费政策“带病”出台。

　　创新智慧监管，提升治理效能。加快涉企收费监测平台建设，发挥监测点数据采集的优势，及时发现潜在风险问题。同时，将强化部门协同，建立问题线索共享和快速处置机制，推动跨领域联合治理。

　　完善长效机制，强化法治保障。积极推动价格法的修订，加快出台《涉企收费违法违规行为处理办法》，明确法律责任、提高违法成本，以制度刚性震慑违规收费行为，构建常态化的监管法规体系。

　　规范涉企行政检查已取得明显成效

　　切实解决企业迎检负担过重的“烦心事”，《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》对涉企行政检查作出系统全面的规范，让企业放心干事、安心发展。

　　“从各个渠道反映的情况来看，《意见》实施近半年来，规范涉企行政检查已经取得明显成效。”胡卫列表示，各地积极探索联合检查、“综合查一次”、“扫码入企”、非现场执法等创新做法，旨在有效提升检查的精准度，大幅度减少对企业不必要的检查。

　　应急管理部安全生产执法和工贸安全监督管理局局长杨智慧介绍，应急管理部门完善分类分级检查制度，规定了执法频次的上限。同时，大力推进包容审慎执法，制定了行政处罚裁量权基准，推行7项“轻微首违不罚”措施，24个省级应急管理部门也制定了免罚、不罚的事项清单。

　　“在有效遏制乱检查的同时，我们也同样强调，要按照严格依法的要求，履行好行政检查的职责，该检查的要检查到位。”胡卫列表示，特别是涉及食品药品等与人民群众生命健康安全密切相关的领域，要依法检查到位，对检查发现的问题，要及时进行处置，有效解决问题，不能一查了之。

　　构建起长效机制，防止“一阵风”、问题反弹

　　5月20日，民营经济促进法正式施行。“在研究起草民营经济促进法过程中，社会各界对通过立法进一步规范涉企执法、依法保护各类经营主体合法权益的呼声很高、反映强烈。”司法部立法二局局长姜杉表示，民营经济促进法进一步明确了涉企执法的基本原则和法律要求，为此次专项行动以及今后进一步规范涉企执法，提供了有力的制度支撑和法治保障。

　　“就如何建立长效机制，避免对执法活动的规范‘一阵风’、过后又发生反弹的问题，我们已作出相应的安排。”刘波表示，健全长效机制，常态化地对行政执法进行规范和监督，是专项行动的一个重要内容。例如在加快制定出台行政执法监督条例方面，目前已经完成了向社会公开征求意见，将抓紧推进出台。此外，将针对执法突出问题制定具体的规则。

　　胡卫列表示，当前整治的效果还是初步的，下一步将继续加大对问题查纠整改的监督力度，对执法的突出问题、典型案件，要视情况进行重点督办或者提级办理；对纠治不力的地方，将通过约谈、通报、曝光等方式推动专项行动走深走实。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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