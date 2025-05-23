桂俊松

最近，合资车企的声量大起来了，各方面传递出的信息是：一度落寞的合资车企开始“缓过神来”，跟上了中国汽车不断加快的转型步伐，从研发到营销再到产业生态，都在加速重构。

在中国汽车工业发展史上，合资合作具有重要意义。中国汽车产业能取得今天的成就，合资合作功不可没。但最近几年，借助电动化、智能化的转型契机，中国品牌汽车开始崛起，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、长城等一众车企在合资企业主导的乘用车市场取得骄人业绩，成为中国经济的亮丽名片，也为全球汽车产业转型提供了经典案例。与之相对应，合资车企却迎来阵痛期，产品与市场需求脱节，市场份额持续下滑，部分车企甚至趋于边缘化。合资车企何去何从成为汽车业界的一个热议话题。

在合资车企的“迷茫”时刻，我们看到，跨国车企高管在不同场合纷纷表达了对中国市场的期待。在低潮时不轻言放弃，说明全球老牌汽车品牌依然看好中国汽车市场。当然，对于今天合资车企的转型，合资中方也提供了技术反哺、营销协同、生态共建等诸多支持。可以说，合资车企今天的转型成果是中外双方共同努力的结果。

其实，这也反映了中国汽车市场的高度开放性。这个市场足够大，容得下各方力量。跨国车企底蕴深厚，背后有全球资源支持，他们在中国市场转型虽然慢了些，但一旦启动，后续竞争力不可小觑。另一方面，中国市场又是全球竞争最激烈的市场之一。虽然合资车企转型提速并取得了一定成绩，但目前只能看到阶段性成果，最终能否转型成功，还需要中外双方的相向而行、持久努力。

当前，中国品牌汽车已经在全球市场崭露头角。我们要坚定“走出去”，同时也希望外资车企在中国能有更好发展。汽车产业是高度全球化的产业，中国汽车需要世界，世界汽车也需要中国！

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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