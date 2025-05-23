国家发展改革委举行“民营经济促进法面对面”活动

本报记者 韩 鑫 刘志强

5月20日，民营经济促进法正式施行。在民营企业家眼中，这部法律的出台意味着什么？还有哪些关切？

施行首日，国家发展改革委举行“民营经济促进法面对面”活动。在这场别开生面的“开放麦”上，多名民营企业家畅谈感受、表达心声，相关部门直面问题、解疑释惑。在现场，记者听出民营企业家们的“三种期待”。

期待一：政策落地更高效

“从申请到颁证，不到3年时间，我们就拿到了中国民航局颁发的标准适航证，这充分体现出国家对民营企业的支持。”会上，亿航智能设备副总裁薛鹏介绍，企业自研的无人驾驶航空器已集齐“三证”（型号合格证、生产许可证和标准适航证），为常态化商用打下坚实基础。

低空经济正在我国蓬勃发展。产品从获证到加快应用，企业从初创期步入成熟期，都离不开法律保障和政策支持。薛鹏在会上提出自己关心的问题：“民营企业未来如何更好参与国家重大科技项目，以此提升自身竞争力？”

科技部有关司局负责人介绍，近年来，科技部会同相关部门，在项目指南编制过程中吸收更多来自企业的专家，并支持有能力的民营企业承担国家重大技术攻关任务。

民营经济促进法提出，支持民营经济组织参与国家科技攻关项目。科技部有关司局负责人表示，目前，科技部正在研究深化职务科技成果赋权改革等工作，大力推动企业主导的产学研深度融合。

激发企业创新活力，离不开资金支持。会上，云账户董事长杨晖也抛出问题：“金融机构支持民营企业，会有哪些具体举措？小微企业融资的门槛能否更低一些，速度可否再快一些？”

“民营经济促进法明确了金融支持民营企业的举措。对在民营企业中占绝大多数的小微企业，我们制定了一系列差异化的监管政策。”针对企业关切，金融监管总局普惠金融司副司长尹优平作了详细介绍——

在政策监管方面，对小微企业贷款的风险资本权重给予八五折到七五折优惠，以实实在在的优惠提升银行放贷的积极性；在信息共享方面，建立支持小微企业融资协调机制，推动信贷资金直达基层，目前该机制已服务超6700万户小微企业，新发贷款超12万亿元。“下一步，我们还将会同有关部门发布小微企业金融服务一揽子政策，为民营企业可持续发展提供更加便捷高效的金融服务。”尹优平说。

期待二：涉企执法更规范

参会名单里，一家经营主体个头“虽小”，名头却“很响”，它是改革开放后全国首家餐饮类个体工商户——1980年创立的北京悦宾饭馆。

“我们是扎根在市井的‘毛细血管’。”饭馆总经理郭华清晰记得，2022年亲手拿到全国首张直接变更经营者的个体工商户营业执照时的场景，“政策护航，为我们一路走来增添了底气。”

加大数字化升级投入，调和老味道和新消费的矛盾，给老菜品申请商标……展望未来，郭华有不少新打算，“有了民营经济促进法，我们更要挺直腰杆搞转型、顺势而为谋发展。”

“小个子”如何“长高个”？民营经济促进法第四十八条提出，个体工商户可以自愿依法转型为企业。登记机关、税务机关和有关部门为个体工商户转型为企业提供指引和便利。

“相关政策文件将于近期出台，其中将明确‘个转企’、个体工商户经营权继承等相关制度。”市场监管总局信用监管司副司长张道阳表示，市场监管总局将在尊重意愿的前提下，将符合条件的名特优新个体工商户纳入“个转企”培育库，并实施动态管理，更好支持经营主体做大做强。

“杭州市政府部门加快从管理型向服务型转变，无事不扰，让民营企业得以安心发展。”杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋对营商环境感受颇深，“当前，一些异地执法、不规范执法现象依然存在，后续会有哪些举措？”

司法部行政执法协调监督局局长刘波回应：今年3月以来，司法部统筹组织政府系统的规范涉企行政执法专项行动，重点整治乱收费乱罚款、执法标准不一致和“吃拿卡要”问题等情况。

刘波介绍：“目前，专项行动已进入推动各地自查自纠阶段，各级司法行政部门将加强执法监督，切实让各项政策落实到位。”听完他的回应，在座的企业家们纷纷点头。

期待三：政企沟通更顺畅

三宝集团副董事长王小清是一名“创二代”。这次来参会，他想着重了解民营企业家该如何规范化发展企业，并盼望能加强政企沟通交流。

民营经济促进法第四十四条规定，各级人民政府及其有关部门建立畅通有效的政企沟通机制，及时听取包括民营经济组织在内各类经济组织的意见建议，解决其反映的合理问题。

“一年多来，国家发展改革委与民营企业座谈交流700余次，省、市、县发展改革部门召开民营企业座谈会2万余次。对民营企业反映问题，实行‘收集—办理—反馈—跟踪回访’闭环管理。”国家发展改革委民营经济发展局有关负责人说，开展这项工作的目的，就是汇聚各地区各部门的资源和力量，一起帮助企业解决实际困难问题。

“民营经济促进法施行后，广大民营企业将迎来更大发展空间。”动车国际集团副总裁邹奥在会上提出问题，作为党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，全国工商联将怎样更好发挥作用？

“工商联就是民营企业自己的家！”接过问题，全国工商联法律服务部部长涂文告诉大家，工商联将通过各类商会、执委企业、会员企业进行常态化走访调研，收集和反映企业意见诉求，为政府职能部门优化执法行为和贯彻实施法律提供参考，更好帮助企业解决发展问题。

（张玲参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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