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山东潍坊高新区设立留学人员创业园

让海归人才从“候鸟”变“留鸟”

本报记者  赵永新
2025年05月23日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　在2025中关村国际技术交易大会发布的百项新技术新产品榜单中，来自山东潍坊高新区的液流储能科技有限公司凭借“材料创新—工艺突破—标准主导”全链条技术优势，成为唯一上榜的液流电池企业。液流储能仅用2年时间就突破全钒和铁铬液流电池双项关键技术，研发的离子传导膜材料较传统产品成本降低了70%。

　　国际科技竞争加剧，如何吸引技术人才、构建自身技术优势？潍坊高新区的答案是：设立留学人员创业园，打造海归人才创新创业的乐土。

　　在潍坊高新区，类似液流储能这样的高科技企业不在少数。山东天维膜技术有限公司将海外研发积累与本土产业特色结合，研制的双极膜电渗析器打破国际垄断，出口30余个国家和地区，年产值突破5亿元。歌尔集团通过“全球招募官”引进海外专家，快速填补虚拟现实光学模组技术力量空白。

　　如何让归国人才大显身手？潍坊高新区投资1亿元建设公共技术服务平台，帮企业把实验室样品快速转化为产品。得和中康生物引进的海归人才借助该平台，两年内就攻克微囊缓释技术难关，完成了枯草芽孢杆菌菌剂产业化。研发人员感慨，原本需要跨省协调、费时费力的中试工作，现在5分钟就能解决。不仅如此，为保障海归人才的生活，潍坊高新区还着力构建居无忧、学无忧、医无忧、金无忧的“四无忧”服务体系。

　　目前，潍坊留学人员创业园已建成7个省级以上科技孵化器、95家省级以上创新平台，覆盖新能源、生物医药等新兴产业领域。

　　在潍坊留学人员创业园的链式服务体系支撑下，越来越多的海归人才从“候鸟”变“留鸟”、由客人变主人，推动潍坊高新区在储能、氢能等领域加快发展。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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