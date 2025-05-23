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内蒙古察哈尔右翼后旗火山旅游越来越热

庭院民宿引来八方游客（因地制宜发展庭院经济）

本报记者 张 枨
2025年05月23日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗乌兰哈达苏木七顷地村，郭晨慧利用自家庭院改造的民宿外景。
　　张 枨 清 茗摄影报道

　　习近平总书记强调：“要鼓励和扶持农民群众立足本地资源发展特色农业、乡村旅游、庭院经济，多渠道增加农民收入。”

　　庭院经济是农民利用自有院落及周围的土地、空间等，发展特色种养、乡村旅游等产业的经济模式。发展庭院经济是拓宽农民增收渠道的重要抓手。今年的中央一号文件提出，引导农民发展适合家庭经营的产业项目，因地制宜发展庭院经济、林下经济、民宿经济。

　　庭院“方寸地”如何做好大文章，让乡村更有“看头”，农民更有“赚头”？“小而精”的庭院经济如何转型升级，做好融合创新文章，成为推进乡村产业振兴的“新引擎”？本版今起推出“因地制宜发展庭院经济”系列报道。记者走进农家院落，近距离感受庭院经济高质量发展的脉动。

　　——编  者  

　　

　　5月的内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗，天朗气清，从高空俯瞰，二三十座隆起的火山遗迹散落于广袤草原之上，构成了罕见的地质奇观，这里是乌兰哈达火山地质公园。

　　离地质公园不远的乌兰哈达苏木七顷地村，返乡创业青年郭晨慧改造自家庭院，建成了乌兰察布市首家火山主题民宿——“壹蒙壹牧”民宿。走进院内，装饰一新的民宿，融合了草原、星空、火山、地方文化等多种元素，每个房间都各具特色。

　　2016年，在北京工作生活了14年的郭晨慧返乡创业，成为一名“新农人”。“那时，火山旅游刚起步，周边连家像样的农家乐都没有，游客吃住十分不便，我便将庭院改造后开起了民宿。”郭晨慧说。

　　曾从事设计工作的郭晨慧，将火山石、树墩、老物件等融入装修设计，民宿形成了独特的风格。“旗里组织到外地学习发展民宿的先进经验，同时发放贴息贷款和民宿发展补贴，民宿发展起步顺利，小院5间房常常爆满。”郭晨慧告诉记者。

　　近年来，随着“太空服火山打卡照”等持续出圈，乌兰哈达火山旅游越来越热。郭晨慧将自家庭院重新改造升级，并将隔壁亲戚家的庭院也纳入进来。“我家民宿今年被评为国家甲级旅游民宿，现在有两座院子、14间特色房，经常供不应求，旅游旺季得提前半个多月预订。”郭晨慧笑着介绍。

　　围绕本地特色——火山与土豆，郭晨慧还研发了火山泥面膜、火山冰箱贴、小夜灯等文创产品，开发了土豆蛋挞、土豆咖啡、火山土豆泥等特色餐饮。“希望游客在游玩吃住的同时，了解并推广我们的地方特色。”郭晨慧说。

　　在郭晨慧的带动下，当地越来越多村民将自家庭院进行改造，发展民宿。在离七顷地村不远的牛明村，55岁的村民施金莲便是其中之一。走进她家的“火山望月”民宿，1000平方米的庭院内坐落着10座极具特色的蒙古包，火山石平铺于院中。

　　“前些年我这院里养着牛羊，火山旅游发展起来后，我将庭院改造成民宿，去年7月才正式营业，已经挣了10多万元。”施金莲还将在外打工的儿子一家叫了回来，“儿子做厨师，我和儿媳当服务员，全家齐上阵，相信今年收入会更高。”施金莲说。

　　察哈尔右翼后旗坚持把民宿产业与全旗旅游产业统筹谋划，与文化产业、民俗体验、特色种养有机融合。“我们积极推动‘一村一特色、一家一主题、一幢一风景’的特色民宿产业发展模式，让更多人从‘到此一宿’转为‘深度体验’，更好满足游客个性化、多样化的消费需求。”察哈尔右翼后旗文旅局局长岑海鑫介绍，2024年全旗累计引入社会投资3.5亿元，盘活利用农村牧区闲置房屋200多处，实现了村庄环境改善和群众增收致富多赢，目前全旗共有民宿134家，床位5000多张。

　　“我们通过村企共建、就业务工、闲置民宅租赁、农畜产品采购、资产入股等方式，建立起民宿产业与农牧民之间的紧密利益联结机制，农牧民变身为股东兼服务员、厨师、导购员，闲置庭院成了带农富农的致富幸福园。”察哈尔右翼后旗旗委书记崔勇介绍，截至目前，今年全旗民宿共接待游客约22万人次，收入1.6亿元，文旅产业带动21个嘎查村集体经济增收200多万元，为当地群众提供就业创业岗位5000多个，3000多户农牧民受益。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月23日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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