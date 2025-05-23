贵州凯里市的“庭院绣坊”让苗绣飞出大山

本报记者 黄 娴

贵州省凯里市炉山镇洛棉村苗绣设计师焦洪秀（右一）在指导绣娘制作手工艺品。

罗义碧摄

初夏时节，晨光穿透云层，在贵州省凯里市炉山镇洛棉村的木质吊脚楼上洒下细碎金光。深褐色门楣上，镌刻“焦洪秀工作室”字样的牌匾格外醒目。

推开小院门栏，身着改良苗装的设计师焦洪秀正俯身指导绣娘：“这处几何纹样加上银饰元素，绣出来肯定既传统又时尚。”

指尖翻飞间，传统纹样化作了写意山水画，“装进”了时尚手提包上的立体浮雕。洛棉村村民焦仁芳自豪地介绍：“我们农家庭院里绣出的产品，不仅卖到了北上广，还登上了国际时装周舞台！”

大山深处“庭院绣坊”的产品，为何能有如此大的市场？

放下针线，沏上一壶新茶，焦洪秀和记者唠起了家常。作为村里首位女大学生，焦洪秀本可以守着教师岗位安稳度日，但母亲在火塘边刺绣的身影总在她心头萦绕：“看着那些蝴蝶、枫香树的纹样，就像听见祖先在说话。”2014年，她毅然辞职，带着积蓄返乡扎进苗绣的世界。

创业之路远比想象艰难。“怎样为古老技艺注入新的生命力？”带着问题，焦洪秀先后辗转中国美术学院进修，深入苗寨收集传统纹样，将他们与现代几何图形相结合，用美术专业知识解构重组。

2018年，焦洪秀个人工作室成立，兼具民族特色与时尚感的设计深受消费者欢迎。次年，她又带着自己设计的苗族服装参加世界职业时尚模特非遗时尚秀，逐渐受到业内人士关注。

要想让苗绣“活”起来，一个人的力量可不够。“得让乡亲们都参与进来！”2021年，焦洪秀决定将工作室搬回村里，选址就在半山腰的老家。她回忆：“在自家小院里搞设计创作，节约了房租成本，订单能第一时间交给村里的绣娘完成，有问题她们也可以随时来找我。”

为了支持女儿的创业梦想，父亲焦永清巧妙地将二层阁楼改造成了设计工坊。焦洪秀手把手教绣娘用铅笔构图，按喜好组合纹样和线条，制作出符合现代审美的服装饰品、家居和文创产品。

贵州省妇联“锦绣计划”智库专家、贵州省2023年“最美绣娘”、省级“乡村工匠”，在焦洪秀身上，各类荣誉接踵而至。“别看小院不大，得到的政策、资金支持可真不少！”焦洪秀加紧带领绣娘们将“指尖技艺”转化为“指尖经济”，村中昔日的闲置老屋纷纷变身“前店后厂”的绣坊，一有空，绣娘们就会在吊脚楼里飞针走线。

“以前只会数着纱线绣固定图案，织几件衣服自己穿。”举着自己设计的银杏叶纹样针线包，焦仁芳眼角笑出细纹：“现在坐在自家小院，就能绣着花养着家，太安逸嘞！”这位16岁就开始绣花的“老把式”，已经能熟练制作手提包、鞋子等精致产品，每年增收3万多元。

一方庭院，“闯”出传承之路，“绣”出苗乡新景。返乡近4年，焦洪秀累计培训绣娘1000多名，直接带动本村及周边村寨20名绣娘发展庭院经济，月均增收2000多元。驻足工作室荣誉墙前，焦洪秀自豪地介绍，“我们村里苗绣的名气越来越大，绣娘们创作积极性可高喽！”

暮色中的吊脚楼亮起暖黄灯光，绣架上未完工的服饰闪烁着星辰般的银丝，根根绣线串联起过去与现在。检查好即将发往上海的订单货品，焦洪秀又筹划起了更大的蓝图：“我们还计划依托自家小院开展苗绣直播培训、沉浸式研学课程，把更多绣娘的作品送出大山，让苗乡时尚‘飞入’更多人的日常生活。”

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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