图为位于珠江口盆地的恩平15-1平台。

中国海油供图（新华社发）

本报北京5月22日电（记者李婕）中国海油22日发布消息，中国首个海上CCUS（二氧化碳捕集、利用与封存）项目在珠江口盆地的恩平15-1平台投用。油田开发伴生的二氧化碳被捕集、提纯、加压至超临界状态，通过一口回注井，以初期8吨/小时的速度精准注入地下油藏，既驱动原油增产，又实现二氧化碳封存，开创“以碳驱油、以油固碳”的海洋能源循环利用新模式。

恩平15-1平台是目前亚洲最大的海上原油生产平台，距离深圳西南约200公里，作业水深约90米，所开发油田群高峰日产原油超7500吨。恩平15-1油田为高含二氧化碳油田，若按常规模式开发，二氧化碳将随原油一起被采出地面，不仅对海上平台设施和海底管线造成腐蚀，还将增加二氧化碳排放量。

“该项目的成功投用，实现了中国海上二氧化碳捕集、利用、封存装备技术的全链条升级，未来10年将规模化回注二氧化碳超100万吨，并驱动原油增产达20万吨，对保障国家能源安全，推动实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。”中国海油恩平油田作业区总经理万年辉说。后续，随着装备的进一步升级，二氧化碳回注量将提升至17吨/小时，高峰单井增油量达1.5万吨/年，具备更强的增产降碳能力。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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