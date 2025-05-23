LPR年内首降，存款利率同步下调——

本报记者 徐佩玉

5月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR），5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3%，均较前期下降10个基点。这是今年以来LPR首次下降。与此同时，国有大行及多家股份制银行同步下调存款利率，其中一年期存款利率首次跌破1%。

专家表示，作为贷款利率定价的主要参考基准，LPR下降传递出稳增长、促发展的政策信号，有利于降低企业、居民融资成本，提振市场信心，支持实体经济稳定增长。

下调符合市场预期

此次LPR下调在市场的预期之中。目前，7天期逆回购利率作为主要的政策利率，已成为LPR新的“定价锚”。5月8日，7天期逆回购操作利率调降至1.4%，较前次下降10个基点，引导此次LPR跟随调整。

LPR下降将进一步激发信贷需求，释放企业投资和居民消费潜力。“随着居民住房贷款、消费贷款利息支出减轻，居民消费意愿和能力将进一步提升，将有效促进房地产市场止跌回稳，也有助于提振消费、扩大内需。随着存款利率走低以及居民预期改善，资本市场、理财市场的吸引力或将进一步增强，有助于推动资本市场、理财市场健康可持续发展。”招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼表示。

今年以来，LPR改革效能持续释放，促进贷款利率稳中有降。4月份，企业新发放贷款加权平均利率约3.2%，比上年同期低约50个基点；个人住房新发放贷款加权平均利率约3.1%，比上年同期低约55个基点，均处于历史低位。

董希淼表示，LPR下降并不意味着新增贷款利率一定下降。贷款实际利率由LPR与加点组成。加点本身由各家银行根据自身的资产负债、资金成本、市场竞争等因素综合考量制定，每家银行并非完全一致。今年以来，金融管理部门对个人类贷款定价行为加强引导。无论是个人消费贷款还是个人住房贷款，都要保持合理的定价水平，年利率一般不低于3%。这样有助于维护正常市场秩序，也有助于银行保持息差基本稳定。

存款利率同步下调

对居民来说，LPR下调，直接影响之一是新发放房贷利率的降低。

中国人民银行数据显示，今年4月份，全国个人住房新发放贷款加权平均利率约3.1%。据此测算，以一笔100万元的房贷为例，贷款期限为30年，采用等额本息还款方式，LPR下调前的利率为3.10%，每月还款金额约为4270元；而LPR下调至3.00%后，每月还款金额降至4216元，每月可节省54元，30年累计可节省约1.9万元。

LPR下调的同时，存款利率也同步下调。目前，国有大行和多家股份制银行已经宣布下调存款利率。具体来看，活期存款利率下调5个基点；定期整存整取3个月期、半年期、1年期、2年期利率均下调15个基点，3年期和5年期利率均下调25个基点；7天期通知存款利率下调15个基点。

整体来看，此次存款利率调整具有以下特征：长期限存款利率降幅较大，而活期存款以及短期存款利率的调整幅度相对较小。调整之后，活期存款利率统一降至0.05%，1年期定期存款利率普遍降至0.95%至1.05%之间，首次跌破1%。

值得注意的是，本次存款利率降幅综合来看大于LPR降幅。专家分析，这体现了对银行息差的呵护。通过给予存款利率更大幅度的下调，平衡支持实体经济与保持银行体系自身健康性的关系，提高银行信贷投放的积极性，打开后续实体融资成本下降空间。

非利息成本将降低

董希淼分析，未来一段时间LPR的变动需要兼顾短期与长期、内部与外部等因素，努力在稳增长、稳息差、稳汇率、稳外贸等多重目标中保持动态平衡。他认为，从最新数据看，4月新发放的企业贷款加权平均利率和个人住房贷款的加权平均利率分别为约3.2%和3.1%，比上年同期低约50个基点和55个基点。这表明，无论是企业还是居民融资成本在去年较快下降的基础上再次明显下行。下一步推动社会综合融资成本下降，并非只有降低LPR这一种途径。

从此前发布的2025年第一季度中国货币政策执行报告来看，后续中国人民银行降低实体融资成本，除进一步降低贷款利率外，另一个重点是降低抵押费、担保费、中介服务费等非利息成本。

报告指出，企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本两类。非利息成本主要指融资费用，包括抵押费、担保费、中介服务费等，涉及多个收费主体，收费名目多、不透明，层层叠加，导致部分企业“体感”的融资成本仍较高。特别是对许多中小企业、民营企业来说，融资费用往往是综合融资成本的重要组成部分，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，成为促进企业综合融资成本下降的关键一环。

谈及下一阶段安排，报告提出强化利率政策执行，持续改革完善贷款市场报价利率，研究进一步扩大开展明示企业贷款综合融资成本工作的试点地区，推动社会综合融资成本下行。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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