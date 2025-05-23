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数字中国建设10周年——

我们向未来加“数”奔跑

本报记者 杨俊峰
2025年05月23日05:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　4月20日，游客在山东青岛世博园XR梵高数字艺术体验馆进行数字产品体验。
　　张 鹰摄（人民视觉）

　　4月28日，在福建省福州市鼓楼区鼓东街道冶山春秋园，小朋友正在体验足球机器人。
　　谢贵明摄（人民视觉）

　　3月6日，江苏省南通市通州区刘桥镇无人农机示范基地，种植户在田间操控调试植保无人机。
　　许丛军摄（人民视觉）

　　5月13日，浙江省金华市新能源汽车小镇零跑汽车智能工厂车间里，新能源汽车自动化生产线正在高效运转。
　　时补法摄（人民视觉）

　　今年是中国推进数字中国建设10周年。4月29日，在福建省福州市举办的第八届数字中国建设峰会（以下简称“峰会”）上，一系列数字新技术、新产品引人注目，一并发布的中国数字经济发展新亮点、新突破的数据也同样醒目。

　　数字中国建设的10年，是数字经济蓬勃发展、数字基础设施持续夯实的10年。相关制度体系在不断完善，体制机制也在加速构建。数字经济动能持续增强，数字政府效能不断提升，数字社会建设全面展开。随着数字中国建设的快速推进，中国正向未来加“数”奔跑。

　　数字经济“成绩单”亮眼

　　10年间，中国数字经济实现了飞跃式增长，成为推动经济发展的重要引擎，“成绩单”非常亮眼。

　　电商平台上，亿万消费者指尖滑动，催生了全球最大的网络零售市场；云计算中心，海量数据奔腾不息，支撑起无数企业的数字化转型；智能制造车间，机器人与流水线工人默契协作，书写着“中国智造”的创新传奇……数字经济的浪潮奔涌，正深入国计民生的各个角落，让创新创业的活力迸发，让便民利民的红利涌流。

　　据统计，2024年，全球新公开的4.5万件生成式人工智能专利中，中国专利占比达61.5%，国产人工智能崛起为全球贡献“中国智慧”……在峰会主论坛上，国家数据局发布的《数字中国发展报告（2024年）》（以下简称《报告》）带来了数字中国的最新建设成就。

　　2015年12月，第二届世界互联网大会首次提出数字中国建设倡议。到如今，中国数字经济规模从2015年的18.6万亿元有望跃升至2025年的超60万亿元，占GDP比重从27%攀升至45%以上，移动支付年交易规模突破600万亿元，互联网用户规模从6.88亿增至11.2亿。

　　数据作为新型生产要素的最大优势，在于“数乘万物”。

　　41.06ZB（泽字节：十万亿亿字节），是过去一年中国数据生产的总量，相当于拍摄1300多万部《哪吒2》这样的高精度3D动画电影。数据要素市场不断拓展出新空间。

　　放眼望去，无论是通过数字化改造让智慧矿山实现“无人值守”，还是借助气象土壤数据实现农业精准作业……从传统产业到战略性新兴产业和未来产业，数据正加速赋能千行百业，发挥乘数效应。

　　数据显示，中国已建成3万余家基础级智能工厂、1200余家先进级智能工厂、230余家卓越级智能工厂，覆盖超过80%的制造业行业大类，卓越级智能工厂产品研发周期平均缩短28.4%，生产效率平均提升22.3%……数实融合进一步提速，推动产业提质增效。

　　“数字经济更大的效益是服务于实体经济，通过提升生产效率，提高生产质量，降低能源和材料消耗，优化供应链，更好面向市场和用户服务等方面服务社会经济活动，现在数字化已经融入了经济社会的全链条。”中国工程院院士邬贺铨说。

　　数字基建跨越式发展

　　数字中国建设的跨越式发展，离不开数字基础设施这样的“数字底座”的跨越式发展。

　　10年来，在通信领域，中国的竞争力不断提升。从2G跟随、3G突破、4G同步到5G引领，中国移动通信技术实现了质的飞跃。5G网络的高速率、低时延、大连接特性，为物联网、工业互联网、智能交通等众多领域的发展提供了可能。在工业互联网领域，5G技术与工业生产深度融合，实现了设备的互联互通、远程操控和智能运维，提高了生产效率，降低了生产成本。

　　10年间，中国打造了全球领先的光纤网络和移动通信网络。截至2024年底，中国5G基站总数425.1万个。

　　“过去10年，中国的移动基站数增长了27倍，占全球5G基站数的60%，每个用户每月的数据流量涨了24倍。这10年来，宽带100兆用户的比例增长到95%，是10年前的20倍。”邬贺铨说，“中国宽带的下载速率，也提升了将近20倍，国际上的测速公司测我国的宽带下载速率，2024年底是261兆（每秒），全世界平均水平是99.9兆（每秒），中国是世界平均水平的2.6倍。”

　　算力规模的持续增长也是数字基础设施建设的重要成果。算力是数字经济时代的新质生产力。据中国信通院预测，2027年中国云计算市场规模将突破2.1万亿元，年复合增长率达18.5%。各大云服务提供商不断加大投入，提升算力水平。智能计算中心、超算中心等新型算力设施的建设，为人工智能、大数据等新兴技术的发展提供了强大算力支持。

　　10年来，中国通过“算力大通道”计划实现东部至西部算力协同调度。截至2024年底，中国智能算力规模占比超30%。

　　数据要素使用方面，国家正不断支持数据“供得出、流得动、用得好、保安全”。目前，全国已有20余个省市开展公共数据授权运营工作，2024年，国家层面首次针对可信数据空间进行前瞻性系统布局，推动数据资源开发利用创新升级。

　　当前，中国正加速进入万兆时代，5G-A、F5G-A和AI正成为推动数字基础设施升级的关键力量。5G-A作为5G的演进版本，将进一步提升网络性能，实现10Gbps的峰值速率，支持更多的行业应用场景，如高清视频直播、智能工厂的高精度控制等。F5G-A则致力于提升固定网络的带宽和性能，为家庭和企业提供更高速、更稳定的网络连接，推动智慧家庭、智能办公等领域的发展。

　　数字服务变得触手可及

　　数字中国建设10年，除了使数字深度融入经济全链条，推动产业提质增效，数字也实实在在融入了我们生活的点点滴滴，数字生活服务变得触手可及。

　　破解“孤岛”问题、汇聚共享公共数据、夯实大数据底座……《报告》显示，目前，中国数字政务服务能力保持全球领先水平，2024年发布21项“高效办成一件事”重点事项清单；建成全球规模最大、要素最齐全、技术手段较先进的生态环境监测网络，自然资源“一张图”和数字孪生水利建设提质增速。

　　以福建省为例，如今，在这里，大到“点击鼠标，就能看到全省的数据”，小到连江渔民“手机养鱼”、安溪茶农“手机种茶”，都成为现实。

　　从数字文旅、科技生活到数字治理，一场“数享盛宴”正为人们打开想象空间。

　　如今，数字化生活已逐渐成为中国社会不可或缺的生活方式：“高效办成一件事”累计办理5100万件；数字文化资源扩容提质；全国智慧教育公共服务平台迭代升级；互联网医院数量超3300家，远程医疗服务网络已覆盖全国所有地市和县区……如今，随着6G、人工智能等数字技术的进一步发展，数字中国建设将继续为生产生活增添强劲动力。

　　新的力量在积蓄，新的萌芽在生长。

　　国家数据局综合司近日印发了《数字中国建设2025年行动方案》。方案提出，到2025年底，数字中国建设取得重要进展，数字领域新质生产力不断壮大，数字经济发展质量和效益大幅提升，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%，数据要素市场建设稳步推进，算力规模超过300EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化、普惠化、便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善。

　　“2025年，‘人工智能+’正成为经济社会高质量发展的新引擎，数据要素赋能千行百业作用将更加突出，数字技术创新和产业创新将深度融合，数字产业集群集聚效应将不断凸显。”国家数据局副局长余英表示，展望未来，国家数据局将继续坚持数据要素市场化配置改革这条主线，更好统筹数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，加快培育发展新质生产力，推动数字中国建设迈出新步伐。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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