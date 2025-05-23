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智慧赋能、绿色转型 我国港口向海图强迎“蝶变”

人民网记者 乔雪峰
2025年05月23日08:59 | 来源：人民网
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在山东港口日照港，一艘艘货轮在码头停泊一个个集装箱起起落落，一辆辆无人驾驶集装箱卡车沿着规划好的路线，在堆场与泊位之间往来穿梭

“货物流转不见货，人员作业不见人虽然午后的日照港全自动化集装箱码头一派繁忙景象，却鲜有工作人员的身影。这得益于2021年10月9日全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头的建成投用，实现了“从卸船到装车”“从卸车到装船”全流程自动化贯通

日照港技术创新中心副主任（挂职）徐冠男接受记者采访时表示，码头投产以来，单机效率提升50%，综合成本降低70%，人力成本压降80%。“今年以来，日照港上线2台国产化轻量化自动化轨道吊以及38台智能导引运输车（IGV），全面提升码头智能化运营水平。”

徐冠男介绍，码头拥有多项创新技术，破解了无人集卡“去安全员”世界级难题，引领全自动码头建设进入“低成本、短周期、见效快”新时代，为全球港口提供了传统码头改造升级为全自动化集装箱码头的“中国样本”。

“夏天热，冬天冷，还有一定危险性。”谈及码头转型升级带来的变化，日照港技术创新中心一级技师田振东表示，传统的设备操作需要单人单机长期低头作业，每天要上下攀爬40多米的设备现在，工人在远程控制台上就可以操控自动化轨道吊，劳动环境好了、强度小了，生产效率也大幅提升。

此外，该码头还研发投用国内首台套粮食螺旋带斗卸船机，其核心部件国产化率100%，最高接卸效率达每小时1500吨，打破国外技术垄断。

从肩扛手提的作业方式到无人化自动码头，从“尘土飞扬”的散货码头蜕变为园林式港口，日照港的转型之路，正是近年来我国港口智能化、绿色化“蝶变”的一个缩影

今年一季度，我国港口生产运行总体平稳，货物吞吐量、集装箱吞吐量继续保持增长态势。数据显示，一季度，全国港口完成货物吞吐量42.2亿吨，同比增长3.2%。全国港口完成集装箱吞吐量8303万TEU，同比增长8.2%。

港口是国际贸易和物流服务的枢纽，是保障全球供应链、产业链稳定的关键支点港口也是我国一张亮丽的国家名片”交通运输部科技司司长徐文强表示，我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量多年稳居世界第一上海港成为全球首个集装箱年吞吐量突破5000万标箱的港口。港口的智能化和绿色低碳转型加快推进，已建成全自动化码头52座，数量全球领先。青岛新前湾集装箱码头等23个港口纳入“亚太绿色港口奖励计划”。

徐文强表示，近年来，交通运输部大力推进实施《国家综合立体交通网规划纲要》，在建设世界一流港口方面取得了显著成效。在港口基础设施方面，我国沿海港口总体规模世界领先，全球货运、集装箱吞吐量排名前十的港口中，中国港口分别占了八席和六席。港口智能化发展方面，我国已建成和在建的自动化码头数量均居世界首位。

从肩挑背扛到智能操控，从江河小港到全球枢纽，我国港口实现从跟跑到领跑的跨越式发展。传统码头的焕新升级，见证中国港口从“汗水经济”向“智慧经济”的华丽转身。一串串跃动的数字，一项项沉甸甸的成果，犹如“星火燎原”，在我国港口的发展蓝图上迅速铺展，勾勒出一幅未来港口的壮丽图景。

(责编：王连香、吕骞)
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