人民网记者 乔雪峰

在山东港口日照港，一艘艘货轮在码头停泊，一个个集装箱起起落落，一辆辆无人驾驶集装箱卡车沿着规划好的路线，在堆场与泊位之间往来穿梭。

“货物流转不见货，人员作业不见人。”虽然午后的日照港全自动化集装箱码头一派繁忙景象，却鲜有工作人员的身影。这得益于2021年10月9日，全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头的建成投用，实现了“从卸船到装车”“从卸车到装船”全流程自动化贯通。

日照港技术创新中心副主任（挂职）徐冠男接受记者采访时表示，码头投产以来，单机效率提升50%，综合成本降低70%，人力成本压降80%。“今年以来，日照港上线2台国产化轻量化自动化轨道吊以及38台智能导引运输车（IGV），全面提升码头智能化运营水平。”

据徐冠男介绍，该码头拥有多项创新技术，破解了无人集卡“去安全员”世界级难题，引领全自动码头建设进入“低成本、短周期、见效快”新时代，为全球港口提供了传统码头改造升级为全自动化集装箱码头的“中国样本”。

“夏天热，冬天冷，还有一定危险性。”谈及码头转型升级带来的变化，日照港技术创新中心一级技师田振东表示，传统的设备操作需要单人单机长期低头作业，每天要上下攀爬40多米的设备。现在，工人在远程控制台上就可以操控自动化轨道吊，劳动环境好了、强度小了，生产效率也大幅提升。

此外，该码头还研发投用国内首台套粮食螺旋带斗卸船机，其核心部件国产化率100%，最高接卸效率达每小时1500吨，打破国外技术垄断。

从肩扛手提的作业方式到无人化自动码头，从“尘土飞扬”的散货码头蜕变为园林式港口，日照港的转型之路，正是近年来我国港口智能化、绿色化“蝶变”的一个缩影。

今年一季度，我国港口生产运行总体平稳，货物吞吐量、集装箱吞吐量继续保持增长态势。数据显示，一季度，全国港口完成货物吞吐量42.2亿吨，同比增长3.2%。全国港口完成集装箱吞吐量8303万TEU，同比增长8.2%。

“港口是国际贸易和物流服务的枢纽，是保障全球供应链、产业链稳定的关键支点。港口也是我国一张亮丽的‘国家名片’。”交通运输部科技司司长徐文强表示，我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量多年稳居世界第一，上海港成为全球首个集装箱年吞吐量突破5000万标箱的港口。港口的智能化和绿色低碳转型加快推进，已建成全自动化码头52座，数量全球领先。青岛新前湾集装箱码头等23个港口纳入“亚太绿色港口奖励计划”。

徐文强表示，近年来，交通运输部大力推进实施《国家综合立体交通网规划纲要》，在建设世界一流港口方面取得了显著成效。在港口基础设施方面，我国沿海港口总体规模世界领先，全球货运、集装箱吞吐量排名前十的港口中，中国港口分别占了八席和六席。港口智能化发展方面，我国已建成和在建的自动化码头数量均居世界首位。

从肩挑背扛到智能操控，从江河小港到全球枢纽，我国港口实现从跟跑到领跑的跨越式发展。传统码头的焕新升级，见证了中国港口从“汗水经济”向“智慧经济”的华丽转身。一串串跃动的数字，一项项沉甸甸的成果，犹如“星火燎原”，在我国港口的发展蓝图上迅速铺展，勾勒出一幅未来港口的壮丽图景。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经