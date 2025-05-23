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证监会：更大力度支持优质未盈利科技企业上市

刘 琪
2025年05月23日09:06 | 来源：证券日报
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原标题：证监会：更大力度支持优质未盈利科技企业上市

近日，科技部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委联合发布《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》（以下简称《政策举措》）。《政策举措》明确提出，发挥资本市场支持科技创新的关键枢纽作用。

在5月22日国新办举行的新闻发布会上，中国证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进表示，资本市场在促进资本形成、优化资源配置、实现风险共担、加速成果转化等方面，具有独特的优势，能够在“科技—产业—金融”的循环中发挥关键枢纽作用。证监会坚持用改革的思维和方法，聚焦服务科技创新和新质生产力的发展，研究提出了一些针对性强、可操作可落地的支持举措。

严伯进提到几个方面：在持续优化科技企业境内上市的环境方面，实施更加灵活精准的新股发行逆周期调节机制，把握好新股发行的节奏和规模，健全投资与融资相协调的资本市场功能。持续深化科创板、创业板发行上市制度改革，进一步增强制度的包容性、适应性。继续发挥好创新试点相关制度的功能，支持优质的红筹科技企业回归境内上市。

在更好统筹发挥各板块支持科技企业的功能方面，资本市场的各板块是错位发展、功能互补的，科创板继续发挥“试验田”的作用，坚持“硬科技”的定位；创业板围绕“三创四新”，服务成长型创新创业企业；北交所支持专精特新“小巨人”企业，打造服务创新型中小企业主阵地，共同覆盖各类型和各个发展阶段科技企业的融资需求。

在精准支持“硬科技”企业上市方面，坚持有为政府和有效市场的有机结合，更加精准识别、筛选优质的科技企业，对突破关键核心技术的科技企业适用“绿色通道”政策。针对科技企业的特点，用好用足现有制度，更大力度支持优质的未盈利科技企业上市，积极稳妥推动科创板第五套上市标准新的案例落地。

在加大力度支持科技企业产业整合方面，继续落实好“并购六条”，更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。支持上市公司围绕科技创新、产业升级进行布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。支持科技型上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等支付工具实施重组，提高轻资产科技型企业重组估值的包容度，推动更多具有示范意义的典型案例落地。

在培育壮大长期资本、耐心资本方面，支持私募股权基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司。优化私募股权基金退出相关的“反向挂钩”的政策，支持私募股权二级市场基金（S基金）的发展，推动基金份额转让业务试点转常规，扩大基金向投资者实物分配股票试点，促进“募投管退”的良性循环。继续引导中长期资金入市，持续完善“长钱长投”制度，推动完善长周期考核机制。

在更好发挥债券市场支持科技创新作用方面，将持续完善交易所债券市场品种结构，大力推动科创债、绿色债等创新品种的发展。重点支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资，鼓励有关机构为科技企业发行科创债提供增信支持。

(责编：罗知之、陈键)
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