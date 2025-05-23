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央行开展5000亿元MLF操作 保持流动性充裕

刘 琪
2025年05月23日09:07 | 来源：证券日报
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原标题：央行今日开展5000亿元MLF操作 保持流动性充裕

5月22日，中国人民银行（以下简称“央行”）发布公告，为保持银行体系流动性充裕，5月23日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF（中期借贷便利）操作，期限为1年期。

鉴于本月MLF到期量为1250亿元，故此次操作后MLF将实现净投放3750亿元。这也是央行连续第三个月加量续做MLF，3月份、4月份MLF净投放量分别为630亿元、5000亿元。

对于本月MLF大额净投放，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，4月份以来，外部环境波动加剧，国内实施超常规逆周期调节。其中，5月7日央行等部门推出包括降息降准在内的一揽子金融政策措施，加大金融对实体经济的支持力度。5月份降准后MLF继续大额加量续做，这在保持银行体系流动性处于充裕状态的同时，会进一步增加银行的信贷投放能力，更好满足企业和居民的融资需求，增加实体经济信贷融资的可获得性。

“5月份MLF大额加量续做，也可能意味着本月买断式逆回购将再度缩量续做，以满足商业银行对央行融资工具需求的结构性调整。”王青预计，考虑到5月份降准落地，本月中期流动性整体投放或出现小幅缩量。

近年来，央行加快推进利率市场化改革。继去年7月份明确了7天期逆回购操作利率的政策利率地位后，今年3月份又调整了MLF的招标模式，改为固定数量、利率招标、多重价位中标，不再有统一的中标利率。MLF利率的政策属性退出，回归流动性投放工具定位，与其他工具合理搭配维护流动性充裕。

央行近期发布的2025年第一季度中国货币政策执行报告称，MLF招投标机制完善后，由操作当天发布结果公告改为预先发布招标公告，有利于参与机构提前做好短中长期流动性安排，价格招标多重价位中标既有利于机构按需求合理确定投标利率，提高金融机构自主市场化定价能力，也有利于央行动态掌握机构流动性余缺状况。同时，随着基础货币投放渠道不断丰富，货币政策操作对MLF的依赖也逐步降低。

(责编：罗知之、陈键)
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