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证券交易印花税大增背后 资本市场四大积极信号显现

吴晓璐
2025年05月23日09:07 | 来源：证券日报
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原标题：证券交易印花税大增背后 资本市场四大积极信号显现

近日，财政部公布今年前4个月财政收支情况，其中，证券交易印花税535亿元，同比增长57.8%，引起市场热议。尽管证券交易印花税减半征收，但前4个月税额增长近六成，反映出资本市场活跃度明显提升，释放出诸多积极信号。

一是投资者信心回升，风险偏好提升。自2023年8月份证券交易印花税实施减半征收以来，证券交易印花税金额曾一度下降。但是，随着去年9月份“一行一局一会”在国新办新闻发布会上宣布出台一系列增量政策，扭转了市场预期，投资者信心提升，去年10月份证券交易印花税同比大幅增长1.53倍，环比增长1.61倍。此后，证券交易印花税保持较高增速。今年以来，尽管外部冲击加大，但是多部门及时出手，“中国版平准基金”为市场注入活力。同时，中长期资金入市堵点、卡点不断打通，投资者对资本市场的信心和风险偏好持续提升。

二是我国经济平稳健康运行，上市公司业绩持续改善。今年一季度国内GDP同比增长5.4%，国民经济实现良好开局。上市公司业绩持续修复，一季度营业收入和净利润增速改善。中国上市公司协会数据显示，一季度全市场上市公司实现净利润1.49万亿元，同比增长3.55%，环比增长89.71%。

三是资本市场生态持续优化，市场韧性增强。随着资本市场“1+N”政策体系落地实施，市场内在结构发生了积极而深刻的变化，上市公司回报投资者意识增强，2024年A股分红、回购创下历史新高，远超IPO、再融资和减持的总规模，投资和融资更加协调的市场生态正在加快形成，资本市场韧性增强。

四是“科技叙事”逻辑愈发清晰，带动中国资产价值重估。今年以来，我国在人工智能等领域的突破吸引全球视线，吸引了越来越多国际资本的关注和配置，外资机构纷纷上调中国股票评级，中国资产估值迎来新一轮重估。从目前来看，沪深300指数市盈率为12.65倍，明显低于标普500等全球主要指数。从绝对价值和相对价值来看，A股具有一定优势。

中国证监会主席吴清在5月7日国新办举行的新闻发布会上表示，A股市场“科技叙事”逻辑越来越清晰，集聚效应日益明显，新质生产力发展的巨大潜力也将伴随着经济高质量发展越来越显现，科技创新和产业创新深度融合发展，将为资本市场提供更多有价值的源头活水。

4月份召开的中共中央政治局会议提出，“持续稳定和活跃资本市场”，彰显了国家维护市场稳定的坚定决心。后续，随着深化科创板、创业板改革政策措施和中长期资金入市等改革举措落地，AI在各产业应用持续落地，将进一步激发市场活力，为实体经济提供有力支撑。

(责编：罗知之、陈键)
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