刘 垠

原标题：构建科技金融发展的“四梁八柱”

“做好科技金融这篇大文章，需要我们共同努力，这既是科技界的事情，也是金融界的事情。”5月22日，科技部副部长邱勇在国新办新闻发布会上表示。

近日，科技部会同中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会等部门联合印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》（以下简称《政策举措》）。

“这次印发的《政策举措》，既是深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的一项重要举措，也是以科技创新需求侧为牵引，加快破解金融支持高水平科技自立自强难点堵点的一项系统性部署和安排。”邱勇介绍，文件起草过程中，各相关部门密切配合、通力合作，推动科技创新需求侧和金融供给侧同向发力、同题共答、同责共担，建立了科技金融的政策框架体系，构建了科技金融发展的“四梁八柱”。

推动科技和金融“双向奔赴”

作为一项推动科技和金融“双向奔赴”的基础性、引领性制度安排，七部门联合印发的《政策举措》聚焦创业投资、货币信贷、资本市场、科技保险、债券市场等7个方面，提出15项政策举措，既有存量政策的迭代升级，也有增量政策的创新供给，可谓“干货满满”。

这些政策举措包括，设立“国家创业投资引导基金”，引导创业投资“投早、投小、投长期、投硬科技”；用好用足结构性货币政策工具，引导金融机构加大对科技型企业的信贷支持；发挥资本市场的关键枢纽作用，支持科技型企业直接融资；发展科技保险，更好发挥创新风险分担和补偿作用等。

创业投资是支持科技创新的重要生力军。“《政策举措》重点围绕畅通创业投资‘募投管退’全链条推出一系列新举措，提出扩大金融资产投资公司股权投资试点范围、支持创业投资机构发债融资等，让创业投资的募资来源更加广泛。”邱勇说，特别是优化国有创业投资的考核评价机制让国有创业投资的耐心更足、定力更好，真正成为点燃中国科技创新的“高能燃料”。

邱勇认为，《政策举措》在资本市场方面有两大亮点，一是建立健全科技型企业资本市场“绿色通道”机制，深化科创板、创业板改革，为企业创新成长提供更加适配、更加包容的制度支撑；二是创新性地提出建立债券市场“科技板”，为科技创新筹集长周期、低利率、易使用的债券资金。

在谈到制定《政策举措》有哪些主要考虑时，邱勇介绍，七部门在文件起草过程中，聚焦金融支持科技创新的新情况新问题，努力为国家重大科技任务的实施和科技型中小企业的发展提供全方位金融支持服务，重点突出三方面：首先，从供给侧和需求侧两端同时发力，推动科技和金融“双向奔赴”；其次，坚持系统观念，释放政策“组合红利”；最后，注重协同发展，推动各方力量“攥指成拳”，形成推进合力。

值得关注的是，《政策举措》聚焦科技创新重点领域和薄弱环节的融资需求，强化多元化、接力式的金融支持。比如，为创业投资“引流”“疏堵”，提出发挥国家创业投资引导基金作用，鼓励金融资产投资公司、保险资金、社保基金等参与创业投资等措施。此外，《政策举措》还要求强化科金协同、央地联动等。

加速形成“科技—产业—金融”良性循环

在债券市场设立“科技板”，是《政策举措》的一大亮点。

中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新透露，市场各方响应积极，多家机构已注册或已发行科技创新债券，目前已有近100家机构发行超2500亿元科技创新债券。下一步要共同建设好债券市场的“科技板”，希望持续完善配套支持机制，让“科技板”能发挥更大作用。

中国证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进介绍，2024年以来，证监会相继出台“科创板八条”“科技十六条”“并购六条”等政策文件，使新上市公司的科技含量不断提升，科技企业并购重组更加活跃。

2024年，科创板、创业板、北交所新上市公司中，超9成属于战略性新兴产业或高新技术企业。在新一代信息技术、高端装备、新能源等领域，形成了上市公司集群，一批关键核心技术攻关领域的代表性“硬科技”企业实现上市融资。

与此同时，私募股权创投基金支持科技创新持续发力，债券市场直接融资作用不断凸显。目前，科创债累计发行1.2万亿元，2024年共发行539只，发行规模0.61万亿元，募集资金大多投向半导体、人工智能、新能源、高端制造等前沿领域。

“总的来看，资本市场改革效应在不断放大，支持科技创新的产品、工具和服务体系持续健全，‘科技—产业—金融’的良性循环正在加速形成。”严伯进说。

建立与科技创新相适应的科技金融体制

谈及如何持续构建与科技创新相适应的科技金融体制，金融监管总局新闻发言人、政策研究司司长郭武平将其概括为“345”科技金融服务体系。“3”是指政策体系、产品供给体系和专业组织体系；“4”是指科技金融4项试点，即金融资产投资公司股权投资试点、保险资金长期投资改革试点、科技企业并购贷款试点、知识产权金融生态综合试点，主要是为了让科技企业获得更多的长期资本和耐心资本支持；“5”是指发挥5类金融机构各自服务优势。

“近期出台的《政策举措》，对进一步深化体制机制创新，提出更加具体的工作举措。”朱鹤新表示，人民银行将重点做好四方面工作，包括提升科技贷款的投放强度和服务能力，建设债券市场的“科技板”，培育完善科技金融生态体系，提高科技要素密集地区的金融服务水平，着力推动北京、上海等13个重点地区优化区域科技金融服务体系。

邱勇希望通过《政策举措》的深入实施，实现三方面效果，即建立金融支持科技创新的长效投入机制，建立面向国家重大科技任务的金融支持安排，着力突破科技型中小企业“融资难、融资贵”的瓶颈问题。

（科技日报北京5月22日电）

(责编：罗知之、陈键)

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