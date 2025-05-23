原标题：彩虹-YH1000无人物流机成功首飞

科技日报北京5月22日电 （通讯员孙婧 记者付毅飞）记者从中国航天空气动力技术研究院获悉，22日，彩虹-YH1000无人物流机在西北某机场成功开展首飞试验，飞行数据良好，达到试验目的。这是该装备启动研制一年来取得的阶段性成果。

据介绍，彩虹-YH1000是一款多用途无人机平台，采用经典物流机布局、双发设计，使用了经过实用检验的航电设备，抗干扰能力强、鲁棒性高。该无人机具有超短距起降、恶劣起降环境适应能力强等特点，可在二级公路、硬质土路和草地起降，配备浮筒套件可水面起降，配备雪橇套件可雪地起降，极大拓展了无人物流机的应用场景。

彩虹-YH1000航程1500公里，任务执行时间10小时，升限可达8000米，载重1200公斤，可装载4组1立方米的货物托盘，机头可进出货物，机腹可投放货物，6千瓦供电能力可满足特种作业需要。

该无人机可用于连接中心城市与偏远县乡，实现低成本快捷货运，也可以承担多种运输投送任务，具有非常广泛的用途，将成为建设“交通强国”、赋能低空经济的一款“利器”。

据悉，在5月22日于重庆开幕的第七届中国西部国际投资贸易洽谈会上，中国航天空气动力技术研究院携彩虹-YH1000无人物流机、彩虹-9中空长航时无人机、彩虹-5综合应用型无人机等创新产品亮相。

(责编：罗知之、陈键)

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