原标题：韦布望远镜观测到史上最大星系群样本

科技日报北京5月22日电 （记者张梦然）一个国际天文学家团队利用詹姆斯·韦布空间望远镜的数据，在名为COSMOS-Web的天空区域发现了迄今为止检测到的最大星系群样本。这项研究标志着银河系外天文学的一个重要里程碑，为星系的形成和演化以及宇宙的大尺度结构提供了前所未有的见解。发表在新一期《天文学和天体物理学》杂志上的新图像目录包含了近1700个星系群的信息。

这些图像覆盖了大约从120亿年前到10亿年前的时间段，捕捉到了超过60亿光年外的星系团，其中一些被欧洲空间局评为本月最佳图片。研究团队使用韦布望远镜探测到1678个星系群或原始星系团，这是有史以来最大的、最深的星系群样本。这使得研究人员能够研究过去120亿年间星系群的演化过程。

星系群和星系团是包含暗物质、热气体以及大质量中心星系的复杂环境，通常还拥有超大质量黑洞。这些组成部分之间的相互作用对星系的生命周期和星系群及星系团本身的演化至关重要。通过揭示这些宇宙结构的历史，天文学家能更好地理解它们如何影响大规模星系和宇宙最大结构的形成和发展。

星系并非均匀分布于整个宇宙中，而是倾向于聚集在由细丝和墙壁连接起来的密集区域内，形成了所谓的“宇宙网”。真正的孤立星系很少见，大多数星系位于小规模的星系群中，通常包含三到几十个星系，或者更大的星系团中，可能包含数百乃至数千个因引力结合在一起的星系。例如，银河系属于一个本星系群的小集合，其中包括仙女座星系和其他较小的星系。

正如人类组成家庭一样，星系也会聚集形成群体。星系群和星系团之所以重要，是因为它们内部的星系可以相互作用并合并，导致星系结构和形态的变化。研究这些环境有助于了解暗物质的作用、超大质量黑洞的影响，以及填充星系间空间的热气体的历史。

由于新的星表涵盖了从10亿年前至120亿年前的观测数据，科学家现在能够对比宇宙中最早期的结构与较近期的结构，从而更深入地了解星系群及其演化历程。研究星系群的历史还能帮助天文学家探索那些位于星系群中心的巨大且最亮的星系——星系群主星系，是如何通过反复合并形成的。这一研究成果不仅扩展了人们对宇宙的理解，也为未来的研究开辟了新的道路。

(责编：罗知之、陈键)

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