夏 凡

原标题：东海岸崛起创新“强磁极”

初夏的东钱湖畔，绿意盎然，荷香怡人。5月22日，在浙江宁波国际会议中心，第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会（以下简称“中东欧博览会”）开幕。

小屋生出飞速旋转的双翼，飞向远处的雪山和松林，巨大的神鸟迎面飞来……在中东欧展区的奥乐奇境VR（虚拟现实）乐园，戴上VR眼镜，就能瞬间进入一个美轮美奂的童话世界。展区工作人员贾斌介绍，《童话之城》项目作为中东欧合作项目引入中国，由来自匈牙利知名线下虚拟现实沉浸式体验乐园开发，致力于在中国打造面向家庭消费者的沉浸式数字体验。

“你好！阳明。”“你看起来似乎有点困扰，要不我给你讲个笑话吧。”在智昌集团展位，眼前的机器人正与参观者对话。智昌集团董事长助理俞伟杰介绍，这款名为“阳明一号”的机器人能通过自然语言交互和高精度视觉识别，实时解析使用者的语音语调、面部表情和肢体语言，精准判断情绪状态，由此生成个性化陪伴策略。

在数智中东欧板块，多家企业展出的机器人成为展区“明星”。贾维斯2.0是宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司去年推出的人形机器人，并在今年2月搭载了嗅觉传感器。“这款机器人可以闻香识物，识别出上千种不同的味道。”公司产品总监刘楠告诉科技日报记者，传感器相当于是机器人和外界交互的媒介，他们致力于打造能看、能听、能说、能感、能闻的“五边形战士”。

来自中东欧的发明——魔方，与参展企业的物联网、大数据和AI技术有机结合，也拥有了新的应用场景。在出口消费品展区，广州智竞未来互联科技有限公司董事长谢鸿飞介绍了其智能魔方产品。魔方内嵌AI芯片，可借助蓝牙、3D实时渲染等技术与移动端连接，操作者能够实时看到魔方扭转状态。同时，通过10TB（太字节）的AI数据训练，使用者也能在平台创建自己的“AI陪练”。

“你可以尝下这款树莓巧克力。”在精品中东欧展区，匈牙利“网红”博主查塔伊·拉斯洛向记者递来一块巧克力，“巧克力的醇香和树莓的清甜结合，会中和巧克力的甜腻感和苦味。”拉斯洛告诉记者，这是他第一次来中国参加展会，想用匈牙利巧克力征服中国消费者的味蕾。

除了匈牙利的巧克力，还有捷克的水晶、保加利亚的玫瑰制品……中东欧各国好物通过中东欧博览会加速进入中国市场。欧洲华商会会长、浙江省侨联副主席傅旭敏表示：“中东欧博览会是中国开放层次变化的缩影。我亲身经历了这个平台从最初的展览交易，发展到如今的产业共建、技术对接、规则磨合。这种机制级的平台，让我们把一家企业的能力，延展成一个产业生态的支点。比如，我们在宁波打造的欧洲华商大厦，它不只是办公楼，而是连接中欧资源、资本、项目、政策的真实载体。”

“友谊如美酒，酒越陈越香，情越久越深。”正如这句中东欧的谚语，“一带一路”送来了美食、美酒和音乐，也传递着民心间的温度和情谊。双边合作的“美酒”，随着时间的发酵而愈加醉人。在中国—中东欧国家合作机制下，中东欧博览会正如“强磁极”，不断吸引创新和机遇的汇聚。

（科技日报宁波5月22日电）

(责编：罗知之、陈键)

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