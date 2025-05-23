原标题：第四届高科技企业管理技能大赛拉开大幕

近日，第四届全国高科技企业管理技能大赛在苏州吴江的江苏滨湖工匠学院正式拉开帷幕。本次大赛以 “强国有我 匠心筑梦”为主题，旨在进一步提升高科技企业的管理水平，推动科技创新与管理创新深度融合，为我国高科技产业的高质量发展提供有力的人才支撑。

大赛由中国生产力学会和高校毕业生就业协会指导，中关村人才协会主办，并得到了多家协会和企业的大力支持与协办。与往届相比，本届大赛在规模、赛制和内容上均实现了全面升级。在规模上，预计将吸引来自全国各地超过 300 家高科技企业以及近百所院校参与，参赛选手人数有望突破 8 万大关，涵盖了能源电力、汽车装备、电子信息、医药轻工、高端装备制造等多个战略性新兴产业领域。这不仅为企业提供了一个展示管理成果和交流经验的广阔平台，也为院校学生提供了接触实际企业管理场景、锻炼实践能力的机会，进一步促进产学研深度融合。赛制方面，本届大赛在延续内部选拔、赛前训练、预赛、复赛、改善提案评选等环节的基础上，对线下总决赛进行了优化。总决赛将采用更加多元化的考评形式，除了理论考试、精益实践、命题答辩外，还增设了数字实训等实战环节，全面考察选手在复杂多变的工作环境下的综合管理能力和应变能力。内容上，大赛紧密围绕当前高科技企业面临的数字化转型、创新驱动发展等核心议题设置考题，促使参赛选手深入思考如何将先进的管理理念和方法应用到实际工作中，推动企业管理水平迈上新台阶。

作为高科技企业的核心管理者，班组长和精益经理肩负着推动企业持续进步的重要使命，而作为人才梯队建设中重要的一环，院校毕业生给高科技企业注入了新鲜血液。为了整体提升中国制造的基层管理水平，以赛促学，利用班组长为基石，凭借传帮带的新思路，为中国智造夯实基层工匠基础。在这个充满希望与挑战的新时代，本次大赛不仅是对企业未来发展方向的一次深思熟虑，更是对管理能力提升的高度重视。推进精益化管理是贯彻落实党中央决策部署的根本要求，是顺应行业发展的内在要求，是实现企业高质量发展的必然要求，是持续提升各级能力的内在要求，对于加快高质量发展、建设世界一流企业的意义重大。推进精益化管理，本质上是对管理能力的一场深刻革命，唯有以精益化理念重塑管理基因、升级管理手段、打造管理体系。

参加启动仪式的各协办单位、承办单位、参赛企业代表均表示，在当前技术迭代加速和市场竞争日益激烈的背景下，要通过不断学习和实践，提高自身的管理技能，以更加科学和高效的方式引领企业发展。 各位选手将珍惜此次比赛机会，积极参与并主动吸收知识，将所学知识转化为实际工作中的专业技能。 大赛期间，组委会还将同期举办一系列丰富多彩的主题活动，包括行业专家讲座、标杆企业走访、高端人才交流论坛等。这些活动将邀请来自国内外的知名学者、企业高管以及行业精英，共同分享前沿的管理理念、实践经验和发展趋势，为参赛选手和企业搭建起一个学习交流、合作共赢的优质平台。

“全国高科技企业管理技能大赛自举办以来，已成为推动我国高科技企业管理创新和人才培养的重要平台。” 大赛组委会相关负责人表示，“2025年已经是第四届，希望通过本届大赛，激发更多高科技企业对管理创新的重视和投入，培养造就一批具有国际视野、创新精神和卓越管理能力的高素质管理人才，为我国高科技产业在全球竞争中赢得优势地位奠定坚实基础。”

据悉，大赛报名通道现已正式开启，企业和院校均通过大赛官方网站进行报名。比赛将从即日起持续至今年九月，最终在北京举行盛大的线下总决赛。届时，来自全国各地的优秀企业团队和院校选手将汇聚一堂，展开激烈角逐，共同争夺管理技能领域的至高荣誉。

(责编：董童、李源)

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