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提振市场信心 房企探索存量房盘活新路径

2025年05月23日10:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者夏晓伦）“接到销售电话说要补差价的时候，第一反应是惊讶，没想到开发商会主动担责。”坐在御东君临小区的实体样板间里，业主张先生翻看着手中的补偿协议，向记者讲述起今年4月的经历。

作为2023年首批购房的业主之一，他购买的189平方米叠拼户型单价曾达2.67万元/㎡，如今项目均价下调至2万元/㎡左右，企业主动提出的73万元差价补偿，被他全部抵扣为二期新房的购房款。

“补的不是现金，但能直接用于再购房。”张先生说。

与张先生情况类似的还有业主蒋女士。2023年11月开盘时，她以 350万元购入115平方米下跃户型，上个月接到补偿通知后，选择将62万元差价用于抵扣新项目首付及2.8万元车位款。

御东君临小区位于燕郊北部科学城板块。受访方供图

御东君临小区位于燕郊北部科学城板块。受访方供图

“身边朋友听说这事都觉得少见。”蒋女士的感慨，折射出当前房地产市场深度调整期的行业共性问题——在全国房地产开发投资同比下降、存量房去化压力持续的背景下，购房者对企业诚信的高度关注与期待。

当前市场供需关系呈现边际改善，行业从“规模扩张”到“质量提升”的结构性转变也在深化。在全国房地产开发投资同比下降的背景下，房企从“增量开发”向“存量优化”转型显得尤为紧迫。作为御东君临小区的开发商，三河市众诚易达房地产开发有限公司（以下简称“众诚易达”）的差异化策略，给房企主动破局提供了新的思路。

据统计，面对御东君临项目销售压力，企业在调整备案价至2万元/㎡的同时，对首批31户业主实施非现金差价补偿，总金额达2860万元。补偿方式涵盖契税抵扣、新项目首付置换，以及抵扣公共维修基金、物业费、车位费等多元场景，以市场化手段平衡新老业主利益，为存量房盘活提供了可参考的解决方案。

在售楼中心公示的保价声明。受访方供图

在售楼中心公示的保价声明。受访方供图

记者还注意到，根据《京津冀协同发展规划纲要》，燕郊所在的北三县地区正与北京城市副中心形成“四个统一”发展格局。众诚易达重点布局的燕郊北部科学城板块，正是协同发展的缩影。该区域规划面积 19 平方公里，聚焦新一代信息技术、智能制造等产业，已吸引中南智谷科创产业园等项目入驻。配套层面，京津冀协同发展燕郊中心三甲医院、燕郊挺秀实验学校等民生工程加速落地，为区域注入发展动能。

开发商推出的《保价协议》，正是基于对地段价值的判断——自签约日至交房后一年内，若出现降价或变相降价，将按同户型差价补偿，本质是以区域发展红利为底气的品质承诺。

专家表示，房地产市场的健康发展需要政策托底与企业担当的双向发力。这种探索与杭州、烟台等地试点现房销售、存量房转保障房等举措，共同构成房地产发展新模式的拼图。房企将短期让利与长期价值结合，以品质为锚、以区域发展为势，不仅能实现存量房的有效盘活，更能为行业转型提供全新思路。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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