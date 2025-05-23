人民网北京5月23日电 （记者杜燕飞）中国海油发布消息，我国首个海上CCUS（二氧化碳捕集、利用与封存）项目22日在珠江口盆地的恩平15-1平台投用，助力实现“以碳驱油、以油固碳”的海洋能源循环利用模式。

恩平15-1油田二氧化碳封存回注撬块。受访者供图

“该项目通过‘捕集－提纯－加压－注入’全链条技术，将油田开发伴生的二氧化碳转化为超临界状态，以每小时8吨的速度注入地下1200至1600米的油藏。”中国海油恩平油田作业区总经理万年辉说，该项目实现了我国海上二氧化碳捕集、利用、封存装备技术的全链条升级，未来10年将规模化回注二氧化碳超100万吨，并驱动原油增产达20万吨。

业内人士表示，作为化石能源低碳高效开发的新技术，CCUS已成为全球能源行业布局的重要领域。目前，全球CCUS商业化项目大都集中在陆上，海上项目较少。恩平15-1油田为高含二氧化碳油田，若按常规模式开发，二氧化碳将随原油一起被采出地面，不仅对海上平台设施和海底管线造成腐蚀，还将增加二氧化碳排放量。

我国首个海上CCUS项目设施恩平15-1平台。受访者供图

“恩平15-1油田CCUS项目于2023年底启动。项目团队选出距离恩平15-1平台2.4公里、地下1200至1600米的4个‘黄金层位’实施二氧化碳回注，单井覆盖低渗储量超750万吨。”中国海油恩平区域钻完井项目经理宋玲安介绍，依托测控一体化方案和具有自主知识产权的分层注气精细调控系统，项目团队在直径不足20厘米的狭窄井筒空间内实现精准注气，做到“缺气补注、过量减压”，让二氧化碳分别进入各自层位，互不干扰；依靠自主研发、增设二氧化碳压缩机、气体处理及冷却系统等新型装备，实现地下油藏的长期高效注气，把原油“驱出”至生产井，提高采收率。

生产人员正在打开二氧化碳驱油井采油树阀门。受访者供图

万年辉表示，下一步，随着装备的进一步升级，二氧化碳回注量将提升至17吨/小时，高峰单井增油量达1.5万吨/年，具备更强的增产降碳能力，保障国家能源安全，推动实现碳达峰、碳中和目标。

(责编：王连香、吕骞)

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