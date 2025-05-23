人民网北京5月23日电 （记者赵竹青）今年5月30日将迎来第九个全国科技工作者日。记者从5月22日举办的2025年全国科技工作者日新闻发布会获悉，中国科协聚焦弘扬科学家精神等核心内容，举办1个主场活动，组织动员全国学会、地方科协、基层组织开展特色活动，形成6大活动板块，营造全社会支持科技事业发展、爱护科技人才的浓厚氛围。

中国科协宣传文化部部长谭华霖介绍，5月30日当天，中国科协将在国家科技传播中心举办主场活动致敬科技工作者，同时开展老科学家和一线科技工作者走访慰问活动，启动2025年中国科协党校“领航计划”青年科技人才国情研修活动，将有累计近4000名青年科技人才参与。

中国科协科技传播中心副主任孟令耘表示，主场活动以中国科学家博物馆开馆一周年暨老科学家学术成长资料采集工程15周年为契机，主体部分包括“回望·大海星辰”“传承·迎风破浪”“致敬·山河铭记”“未来·逐梦寰宇”四个篇章，通过“历史传承—当代使命—未来责任”的时间轴线与“实物—数字—想象”的空间维度，构建科学家精神的立体叙事。主场活动以“时间胶囊”为核心载体贯穿全场，每个环节都会展示一件珍贵藏品，由科学家本人或科学家亲属、弟子等相关人员讲述藏品背后的故事，其中部分藏品为首次向公众展示。

在弘扬科学家精神方面，中国科协还将组织科学家精神百场讲坛系列活动，全国各地举行“科学大师宣传工程”专场演出，联合央视科教频道推出纪录片《国家工程师》。中国科技馆策划推出“全国科学家馆校众创展演活动”，用丰富多彩的舞台形式生动讲好科学家故事、诠释科学家精神。

此外，中国科协开展科技志愿服务百场示范活动、组织科技成果走近公众系列活动。活动期间，中国农学会、中国康复医学会等近20个全国学会开展农技培训、科学教育、健康义诊等科技志愿服务活动；中国建筑学会、中华中医药学会等全国学会共同发布首批6条“科学文化中国行”文旅线路；60支左右“科创中国”科技服务团助力服务产业创新发展；实施服务乡村振兴联合行动，中国农村专业技术协会组织各级农技协工作超过30年的老科技工作者助力乡村振兴建设；组织动员各地各级科普教育基地面向公众开展科普报告、公众开放日、科学直播、主题研学等高质量科普活动，服务全民科学素质提升。

据初步统计，省级科协层面将围绕弘扬科学家精神、为科技工作者办实事、点亮城市地标等方面，推出2300余项特色活动；百余家全国学会结合领域学科特点，将围绕青年科技人才成长、学术交流、决策咨询等方面，广泛开展各类主题项活动；50余个高校科协及企业科协等基层组织将围绕弘扬科学家精神、特色科普宣讲、传播科学文化等维度开展实验室开放日、主题文化节等200余项活动。

(责编：赵竹青、吕骞)

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