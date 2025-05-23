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《中国生物物种名录2025版》发布

2025年05月23日10:40 | 来源：人民网
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人民网北京5月23日电 （记者赵竹青）5月22日，中国科学院生物多样性委员会正式公开发布《中国生物物种名录2025版》（以下简称“2025版名录”）。

2025版名录共收录物种及种下单元162,717个，其中物种148,341个，种下单元14,376个。较2024版新增6,857个物种和496个种下单元，动物界新增4,994个物种和470个种下单元，植物界新增458个物种，减少5个种下单元，真菌界新增1,405个物种和31个种下单元。2025版名录实现了与全球生物物种名录互通互补，新增中国竹节虫目515个物种及种下单元，进一步推动国际科学数据合作；还首次收录了中国蜻蜓和蚯蚓，分别新增了895和405个物种及种下单元，填补这两个动物类群的空白。

据悉，中国是唯一一个每年都发布生物物种名录的国家，自2018年新网站上线至今，名录总下载量超过20 TB，在线物种页面访问量超过2,000万次，被国内外期刊论文、专著引用超过1,200次。中国生物物种名录的发布不仅为区域生物多样性调查和中国生物多样性保护提供了科学支撑，更彰显了中国在《生物多样性公约》履约中的积极担当。

2025版名录由中国科学院动物研究所牵头、联合中国科学院植物研究所、中国科学院微生物研究所、中国科学院海洋研究所、中国科学院成都生物研究所和中国科学院昆明动物研究所等多家单位共同完成。未来，中国生物物种名录将深化数字化建设，持续推进物种信息数据整合与共享，为全球生物多样性保护提供更精准的数据支撑。

(责编：赵竹青、吕骞)
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