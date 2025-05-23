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立邦全球最大汽车涂料生产基地在天津投产

2025年05月23日11:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：（投资中国）立邦全球最大汽车涂料生产基地在天津投产

　　全球涂料巨头立邦在华战略布局再落关键一子。22日，立邦全球规模最大的汽车涂料生产基地在天津经济技术开发区正式投产，年产能预计达13.3万吨，将大幅提升其在中国及全球汽车涂料市场的供应能力。

　　该基地位于天津经开区南港工业区，占地19.3万平方米，专注于汽车涂料及汽车涂料配套树脂等产品的研发与生产。通过引入自动化投料系统、智能仓储物流及数字化管理平台，基地实现从原料到成品的全流程智能化管控。其环保体系包含电泳废水与浓盐水专线处理、光伏发电与绿电组合应用，目前绿色电力使用比例已达50%。

　　“立邦选择在天津经开区落户，看中的是区域雄厚的产业基础、政策支持以及辐射华北市场的区位优势。”立邦投资有限公司副董事长、立邦中国供应链管理总部高级副总裁邢荣华表示，将以该基地为新起点，继续深化与区域合作伙伴的协作，不断推动技术创新与产业升级。

　　天津经开区相关负责人指出，该项目是天津经开区南港工业区打造世界一流绿色化工新材料产业基地的又一标志性成果，未来将吸引更多智能制造、绿色创新项目落地，以“新智造”驱动区域高质量发展。

　　立邦中国IU事业群总裁徐杰称，企业将依托全球38个生产基地和5大研发中心，通过积极扩大本土产能，提供高效、优质的供货方案，与中国汽车产业共创价值。 (记者 周亚强)

(责编：曹淼、李源)
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