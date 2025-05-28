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城商行陆续下调存款利率 利率降至“1字头”

2025年05月28日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月28日电 （记者罗知之）继国有大行、股份制银行新一轮存款利率调降之后，“降息潮”蔓延至中小银行。近日，长沙银行、上海银行、南京银行、北京银行等多家城商行纷纷刷新人民币存款挂牌利率。

5月27日起，北京银行执行新的人民币储蓄存款利率表，一年期、二年期、三年期、五年期整存整取定期存款挂牌利率分别调整为1.15%、1.2%、1.3%、1.35%；5月26日起，南京银行将一年期、二年期、三年期和五年期人民币整存整取定存利率分别降至1.15%、1.25%、1.35%和1.35%，江苏银行分别降至1.05%、1.25%、1.45%、1.45%，宁波银行分别调整为1.25%、1.3%、1.55%、1.6%；5月24日起，上海银行将一年期、二年期、三年期、五年期整存整取定存利率分别调整为1.15%、1.2%、1.25%、1.3%；5月22日起，长沙银行三年期、五年期整存整取定期存款挂牌利率下调幅度为30个基点，均从此前的1.9%降至1.6%。

本月20日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行和交通银行六家国有大行下调人民币存款利率，其中定期整存整取三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.25%和1.3%。之后，中信银行、光大银行等股份制银行陆续跟进。

“一般而言，存款利率下调沿着大型商业银行—股份制商业银行—中小银行的路径来传导。”招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼受访时表示，不同的商业银行由于市场竞争、客户定位、负债结构等因素有所不同，调整存款利率的节奏、幅度各有不同。中小银行受品牌形象等因素影响，吸收存款能力相对较弱，以往普遍以较高利率来吸引客户，因此利率下调的空间更大。

业内人士预计，在接下来的一段时间中，将会有更多中小银行对存款挂牌利率进行调整。

(责编：罗知之、高雷)
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