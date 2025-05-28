原标题：中国中冶：智造中原双星记

大河之南，嵩岳巍巍；中原大地，生机勃勃。在中原大地蓬勃跃动的时代脉搏中，中国中冶正以饱满的热情和积极的姿态奋力书写着现代化建设的恢弘篇章，缔造出郑州两座地标级作品的壮美画卷——中原高铁港数字展贸城与中原医学科学城国际交流中心，如同双子星座交相辉映。当52.74万平方米的“会展巨无霸”以无柱空间架构擎起国赛主场，当13.9万平方米的“莲鹤会客厅”用万片异形铝板勾勒出文化地标，我们看到的不仅是钢筋混凝土的堆砌，更是中冶建设者以匠心守初心、用数字赋能实体、让党建引领发展的生动实践，是新时代建筑央企服务国家战略、赋能区域发展、锻造精品工程的智慧结晶。

中国一冶郑州航空港区中原高铁港数字展贸城项目

匠心打造中原会展新地标

小满时节，万物渐丰。位于河南省郑州航空港区的中原高铁港数字展贸城项目施工现场，钢架如林、机械轰鸣……恢宏的钢结构展厅群辉映天际，中国一冶4000余名建设者挺膺担当、昼夜奋战、步履不停。

——科技创新匠筑国赛主场。作为第三届全国职业技能大赛的主场馆，中原高铁港数字展贸城规划总建筑面积52.74万平方米，主要包括13个标准展馆、3个多功能展馆、1个主登录大厅、2个次登录厅、餐饮商业配套及地下停车场等平急两用设施，建筑规模位居全国前列，建成后将成为河南省地标性建筑、中部地区链接世界的新窗口。

这座“会展巨无霸”多项工程数据位于全国前列。项目总用钢量10.6万吨，地下车库面积相当于328个篮球场。展厅设计采用弧形钢管+悬挑翼结构的屋面桁架结构、铰接管柱+拉索结构的支撑立柱，形成内部超大的“无柱空间”。中国一冶采取内部单位协同管理模式，发挥专业所长，以科技创新破局，应用大跨度拱形钢桁架液压同步提升施工技术，以整体提升方式安装99.5米桁架，有效加快施工效率，大幅减少现场高空作业量，保障结构拼装抬升的高精度要求。同时，中国一冶攻克裸露钢结构与大体量异形钢结构施工多项技术难题，赋予每一根钢柱“数字身份证”，依托振弦式高精度传感器，准确把握数十万个钢构件的空间坐标和对接角度，实现“力”与“美”的完美平衡。目前，项目已完成钢结构主体、地下室结构施工，全面转入幕墙、屋面、膜结构和装饰安装施工阶段。

——数字建造赋能项目履约。登录厅的索网幕墙，通过拉锁张拉，形成双曲面造型，产生独特建筑美；中轴通廊屋面上的PTFE膜，质量轻、透光好，具有优异的自洁性……多重“黑科技”加持，项目“依山水之势，造中原之城”的核心设计理念正在建设者手中逐步转化为现实。

在项目数字建造指挥中心，工作人员可通过大屏幕和手机客户端，实现“一屏观天下、一览管全局”。作为中国一冶数字建造试点，项目建立数字化建造组织机构，根据项目数字建造平台11个舱体内容要求，落实各场景责任人，以自动化数字平台的高效管理完成数据抓取、分析、反馈。同时，项目融合“阿米巴”模式，加强“大商务”体系建设，细化经营单元，独立设置考核目标，由总包项目部下达一级责任成本，对各参建单位独立进行二级控制，实现整体经营优化。

作为“河南省智慧工地示范项目”，项目对进度、机械、劳务、物料、经营等关键应用场景和管理要素进行数字化管控，并以“小切口”打造智能建造典型应用“大场景”，通过数字平台钢结构物料持续跟踪、劳动力作业分析、数字三维建模等措施，加强对现场施工指导交底，为现场调度管理提供数据支撑，破解施工难题。

——党建引领锻造战斗堡垒。有支部做堡垒、有榜样做引领、有品牌做号召、有廉洁做保障，项目党支部坚持“四有”工作模式，切实把解决项目履约难点作为党建工作着力点，以“五共”机制打造“五型”项目党支部，为项目推进提供坚强有力的思想、政治、组织保证。

以组织共建打造规范型党支部。集合4家内部单位分工协作，成立4个党支部，实现党组织的有形覆盖；以资源共享打造学习型党支部。建立“党建联席会议”机制，盘活各参战单位党建资源，抓好横向结对共建，联合设计、业主、监理单位，围绕学习贯彻党的创新理论及推进项目中心工作等主题深化联学联建；以责任共担打造价值型党支部。创建４支党员突击队和四大党员责任区，做到每个班组都有党员包保，通过网格化管理打造战斗单元；以廉洁共筑打造和谐型党支部。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进“执行力提升年”行动，牢固树立“三讲三干三过硬”执行力文化；以合力共创打造品牌型党支部。通过创建“党建聚合力 中原大会战”党建品牌，引领强化使命担当，将“承办国赛”的政治责任转化为攻坚动能，展示企业再转型再升级新气象。

中国五冶郑州中原医学科学城国际交流中心项目

高品质呈现中原“莲鹤”会客厅

郑州中原医学科学城项目位于河南省郑州市航空港区，总建筑面积约13.9万平方米，是集会议、展览、办公、酒店为一体的大型国际交流中心，也是服务超大特大城市平急两用建设、支撑中原地区高质量发展的省级重点工程，将成为郑州市“会客厅”和 “城市名片”。开工四个月以来，中国五冶项目团队以“全力以赴、分秒必争”的精神状态，高效完成钢结构首吊、全面封顶等节点，目前正在进行幕墙及装修工作，全力冲刺竣工验收。

——提速攻坚拉满弓。2025年9月，第三届全国技能大赛将在郑州航空港区举办，为保障这一重要“国赛”，留给中国五冶合同工期仅200天。面对“进场急、工期紧、任务重”的严峻挑战，项目部和时间赛跑将目标拆解成“月计划、周调度、日管控”，建立24小时沟通机制，确保工期不偏差。春节期间，500余名建设者坚守一线完成钢结构主体框架安装及钢筋桁架楼承板浇筑等关键节点，开工以来高峰期日均施工人数超2000人，为后续施工铺好“加速跑道”。项目自2025年1月进场即按下“冲刺键”，仅13天完成钢结构首吊，进场45天完成6.7万平地下车库封顶，49天完成首栋八层酒店钢结构封顶，3月25日实现全面封顶，较合同工期提前29天，收获甲方表扬信，“五冶速度”得到各方高度认可。

——技术赋能硬实力。为护航项目全周期品质，项目团队以技术可行性、工期合理性、安全可控性为基石，运用多种技术手段，对施工工艺及资源配置进行系统性精细化论证。项目外形灵感源于国宝“莲鹤方壶”，造型以会议中心为“莲心”，酒店及多种功能为“莲叶”，形成向心汇聚又四方绽放的建筑布局。为呈现莲心状流线型的特殊曲线，项目采用1.4万片三角铝板，涉及定制规格超6900种。项目幕墙总面积约7500平方米、采用向外倾斜悬挑，最大倾斜角度达60度，对生产和安装精度要求极高，团队采用数字化3D建模对异形曲面幕墙进行分解，实时指导每一个单元板下料、进场，并设置高精度定位基站，通过激光纠偏与机器视觉动态监测，实现毫米级精度安装，为建筑披上灵动外衣。

项目通过全面应用BIM数字化工具，对管线排布密集区域进行管综优化，大大降低施工过程中可能因管线碰撞造成拆改、返工风险，施工效率提高10%。针对82.6米大跨度屋盖、2万余根构件的复杂组合和场地限制等难题，团队创新采用“地面模块化拼装+整体智能提升”技术，依托计算机同步控制系统，通过液压设备集群作业，实现屋盖精准提升，成功完成异形桁架与外围构件的无缝对接，缔造力学与美学的精妙平衡。

——精雕细刻塑品牌。该项目既是河南省重点工程，也是巩固中原市场的口碑工程。团队严格执行“样板先行、标准引路”施工准则，通过打造样板间，构建可视化工艺样板体系，实现各工序作业前标准化交底，确保执行五星级酒店严苛品质要求，落实三检制度与举牌验收等机制，实现质量可追溯、可管控，助力实现“一次成优”的精品工程目标。此外，为确保工程品质，项目全面推演工程实施，重视施工过程质量管理，从组织、技术、规章制度、经济、合同等多方面建立起健全的品质保证体系，不断优化改进铸就精品，确保高品质完成工程建设。

如今，项目现场依旧热火朝天，中国五冶将坚持以服务客户为己任，以客户满意为宗旨，擦亮企业品牌，助推郑州加快构建区域大型综合性国际文化交流中心，打造具有重要影响力医学创新策源地，为中冶实现“一创两最五强”奋斗目标贡献力量。

(责编：董童、李源)

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